ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​: ಸುದ್ದಿಯ ಅಸಲಿಯತ್ತೇನು?

ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿಯ ಅಸಲಿಯತ್ತೇನು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 30, 2025 at 7:06 PM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​: ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ "ಸುಂಕ ಯುದ್ಧ" ಸಾರಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ TRUMP IS DEAD ಎಂಬ ಹ್ಯಾಷ್​ ಟ್ಯಾಗ್​ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್​ ಆಗಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೋರು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಎಕ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ವೈರಲ್​ ಸುದ್ದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಶ್ವೇತಭವನ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

79 ವರ್ಷದ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್​​ (ಟ್ವಿಟ್ಟರ್​​)ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್​ ಆಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಕೈಗೆ ಮೂಗೇಟು, ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅಡಿಬರಹವಾಗಿ 'ಟ್ರಂಪ್​ ಮೃತ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರೆಂಡ್​ಗೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಯಾನ್ಸ್​ ಹೇಳಿಕೆ?: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್​ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ TRUMP IS DEAD ಹ್ಯಾಷ್​​ ಟ್ಯಾಗ್​ಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್​ ಹೇಳಿಕೆಯೂ ಕಾರಣ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ "ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಅವರ ಜಾಗವನ್ನು ನಾನು ತುಂಬಲು ನಾನು ಸಮರ್ಥನಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಟ್ರಂಪ್ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸದ ತರಬೇತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಚಾನಕ್​ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ನಾನು ಅವರ (ಟ್ರಂಪ್​) ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದು ಟ್ರಂಪ್​ ಈಸ್ ಡೆಡ್​​ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್​​ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ನಡುವೆ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಟ್ರಂಪ್​!: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ಇಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್​​ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರು ತಮ್ಮ ಟ್ರುಥ್​ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಈ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಂಪ್​ ಸತ್ತಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ: 2023 ರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್​ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಅವರ ಪುತ್ರ ಟ್ರಂಪ್​ ಜೂನಿಯರ್​ ಅವರ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಸಾವಿನಪ್ಪಿದ್ದಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ತಂದೆ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದು ಹ್ಯಾಕರ್​​ಗಳ ಕರಾಮತ್ತು ಎಂದು ಬಳಿಕ ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು.

