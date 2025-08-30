ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ "ಸುಂಕ ಯುದ್ಧ" ಸಾರಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ TRUMP IS DEAD ಎಂಬ ಹ್ಯಾಷ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೋರು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಎಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ವೈರಲ್ ಸುದ್ದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಶ್ವೇತಭವನ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
79 ವರ್ಷದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟ್ಟರ್)ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಕೈಗೆ ಮೂಗೇಟು, ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅಡಿಬರಹವಾಗಿ 'ಟ್ರಂಪ್ ಮೃತ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೆ?: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ TRUMP IS DEAD ಹ್ಯಾಷ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೆಯೂ ಕಾರಣ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ "ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಅವರ ಜಾಗವನ್ನು ನಾನು ತುಂಬಲು ನಾನು ಸಮರ್ಥನಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಟ್ರಂಪ್ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸದ ತರಬೇತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ನಾನು ಅವರ (ಟ್ರಂಪ್) ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದು ಟ್ರಂಪ್ ಈಸ್ ಡೆಡ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ನಡುವೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಟ್ರಂಪ್!: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ಇಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಟ್ರುಥ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಸತ್ತಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ: 2023 ರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಅವರ ಪುತ್ರ ಟ್ರಂಪ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸಾವಿನಪ್ಪಿದ್ದಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ತಂದೆ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದು ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳ ಕರಾಮತ್ತು ಎಂದು ಬಳಿಕ ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು.
