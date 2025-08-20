ETV Bharat / international

ಉಕ್ರೇನ್​ ಸಂಘರ್ಷ; ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ಹೇರಿಕೆ: ಅಮೆರಿಕ - TRUMP IMPOSED TARIFFS ON INDIA

ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ಹೇರಿಕೆ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ದ್ವಿತೀಯ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಲೀವಿಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Trump imposed "sanctions on India" to end Russia-Ukraine war: White House
ಶ್ವೇತಭವನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಲೀವಿಟ್ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 20, 2025 at 7:17 AM IST

2 Min Read

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ, ಅಮೆರಿಕ: ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಂದುವರಿಸದಂತೆ ರಷ್ಯಾವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಶ್ವೇತಭವನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಲೀವಿಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಶೇ. 25 ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ. 50 ಕ್ಕೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲೀವಿಟ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ದ್ವಿತೀಯ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಅಪಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯುದ್ಧವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಟ್ರಂಪ್​ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸೋಮವಾರ ಟ್ರಂಪ್ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರನ್ನು ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಉಕ್ರೇನ್‌ - ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಗೆ ಮುಕ್ತರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ದಿನವನ್ನು ಕಳೆದರು ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್​ ಲೀವಿಟ್​ ಹೇಳಿದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಉಕ್ರೇನ್​ ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಲೀವಿಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ನಾವು ರಷ್ಯಾ - ಉಕ್ರೇನ್​ ನಡುವೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಎರಡರೊಂದಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ, ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಭೇಟಿಯಾದ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಾಯಕರು ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ನಂತರವೂ ಭದ್ರತಾ ಖಾತರಿಗಳು ಉಳಿಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನು ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಾರರೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು NATO ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೀವಿಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಲೀವಿಟ್ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ:ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಪುಟಿನ್ ಜೊತೆಗಿನ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಗೆ ಒಕೆ ಎಂದ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ; ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಿತು?

ಪುಟಿನ್​ - ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಭೇಟಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಯೂ ಆಯೋಜನೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್​ ಘೋಷಣೆ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ, ಅಮೆರಿಕ: ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಂದುವರಿಸದಂತೆ ರಷ್ಯಾವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಶ್ವೇತಭವನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಲೀವಿಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಶೇ. 25 ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ. 50 ಕ್ಕೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲೀವಿಟ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ದ್ವಿತೀಯ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಅಪಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯುದ್ಧವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಟ್ರಂಪ್​ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸೋಮವಾರ ಟ್ರಂಪ್ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರನ್ನು ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಉಕ್ರೇನ್‌ - ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಗೆ ಮುಕ್ತರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ದಿನವನ್ನು ಕಳೆದರು ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್​ ಲೀವಿಟ್​ ಹೇಳಿದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಉಕ್ರೇನ್​ ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಲೀವಿಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ನಾವು ರಷ್ಯಾ - ಉಕ್ರೇನ್​ ನಡುವೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಎರಡರೊಂದಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ, ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಭೇಟಿಯಾದ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಾಯಕರು ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ನಂತರವೂ ಭದ್ರತಾ ಖಾತರಿಗಳು ಉಳಿಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನು ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಾರರೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು NATO ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೀವಿಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಲೀವಿಟ್ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ:ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಪುಟಿನ್ ಜೊತೆಗಿನ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಗೆ ಒಕೆ ಎಂದ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ; ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಿತು?

ಪುಟಿನ್​ - ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಭೇಟಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಯೂ ಆಯೋಜನೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್​ ಘೋಷಣೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

TO END RUSSIA UKRAINE WARWHITE HOUSEDONALD TRUMPRUSSIA UKRAINE WARTRUMP IMPOSED TARIFFS ON INDIA

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ವಿಶ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ದಿನ: ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಬೆಸ್ಟ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಟಾಪ್​ ಫ್ರೀ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್​ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

0 ರನ್​, 0 ವಿಕೆಟ್, 0 ಕ್ಯಾಚ್​ ಆದ್ರೂ "ಮ್ಯಾನ್​ ಆಫ್​ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್" ಪಡೆದ ಬೌಲರ್​: ಹೇಗೆ ?

ದಿನವೂ ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ

ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಾಭಿಯೋಗ ಗೊತ್ತುವಳಿ: ಏನೆಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳಿವೆ, ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.