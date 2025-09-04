ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಆಡಳಿತ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಸುಂಕ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಂಕದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಫೆಡರಲ್ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಿಷೇಧ ಹೇರಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟ್ರಂಪ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕದತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಡರಲ್ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಆಮದು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಕೋರಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕಗಳು ತುರ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಕಾನೂನಿನ ಅಕ್ರಮ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುವಂತೆ ಬುಧವಾರ ಅಮೆರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸುಂಕ ಹೇರಿಕೆಯು ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಮುಂದೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಈ ಕುರಿತು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಮನವಿ ದಾಖಲಿಸಿ, ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬೇಗ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಈ ಮೇಲ್ಮನವಿಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ನವೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವಂತೆ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಡಿ. ಜಾನ್ ಸೌರ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಳೆದ ಐದು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸುಂಕಗಳ ಮೂಲಕ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾದ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾತುಕತೆಗಳೆರಡನ್ನೂ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಧವಾರ ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿರುವ ಸುಂಕಗಳು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಸುಂಕವು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಉಳಿವಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಮತ್ತು ಮೊಕದ್ದಮೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೆಫ್ರಿ ಶ್ವಾಬ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇತರ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ವೇಗ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಕೆಲವು ಆಮದು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಖಜಾನೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ವಾದಿಸಿದೆ.
