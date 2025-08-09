Essay Contest 2025

ಭಾರತ-ಪಾಕ್​ ಯುದ್ಧ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿಕೆ; 6 ಜೆಟ್​ ಪತನಗೊಂಡವು ಎಂದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ - US PRESIDENT DONALD TRUMP

ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಐದು ಜೆಟ್​ಗಳನ್ನು​ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​​ ಟ್ರಂಪ್​, ಇದೀಗ 6 ಜೆಟ್​ಗಳು​ ಪತನಗೊಂಡವು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ (AP)
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​, ಅಮೆರಿಕ: ಪರಮಾಣು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಸೇನಾ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆವು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟಂಪ್​ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಲ್ಹಾಮ್ ಅಲಿಯೆವ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಪ್ರಧಾನಿ ನಿಕೋಲ್ ಪಶಿನ್ಯಾನ್ ನಡುವಿನ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್​, ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ ಆರು ಜೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಜೆಟ್​ಗಳು​ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇಶದ ಜೆಟ್​ ಮಾತ್ರ ನಾಶವಾಗಿವೆಯಾ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್,​ ಐದು ಜೆಟ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು​ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಗಳೆದಿರುವ ಭಾರತ, ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇ, ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮಾತುಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್​, ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುವುದು ನನ್ನ ಮಹತ್ವದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳ ಜೊತೆ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾತುಕತೆ ಬಳಿಕ, ಇಂದು ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವ್ಯಾಪಾರದ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ವೇಳೆ, ಎರಡು ಬಾರಿ ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್​, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯುದ್ಧದ ಕುರಿತು ಇದೀಗ ಸುಮಾರು 35ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್-ಅರ್ಮೇನಿಯಾ​ ನಡುವಿನ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್​, ಇದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

