ಶಾಂತಿ ಅಥವಾ ದುರಂತ: ಪ್ರತೀಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೆ ಘನಘೋರ ದಾಳಿ- ಇರಾನ್‌ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ - DONALD TRUMP

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ(ಯುಎಸ್ಎ): ಇರಾನ್‌ ಒಂದೋ ಶಾಂತಿ ಅಥವಾ ದುರಂತ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಶನಿವಾರ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ) ಶ್ವೇತಭವನದಿಂದ ದೇಶವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನೀವು (ಇರಾನ್) ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಗುರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿವೆ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿಯ ದಾಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ಮಾರಕವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಿದ್ದೂ ಶಾಂತಿ ಬೇಗನೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಉಳಿದ ಇತರೆ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೂ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಕೌಶಲದಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು.

