ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಾಯು ದಾಳಿಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪ್ರತಿದಾಳಿ: ಸಂಯಮ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇರಾನ್ ಸಲಹೆ
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಧಾನಿ ಕಾಬೂಲ್ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಆಗ್ನೇಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗುರುವಾರ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು.
Published : October 12, 2025 at 10:33 AM IST
ಕಾಬೂಲ್ (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ): ಕಾಬೂಲ್ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡೆಸಿದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ತಾಲಿಬಾನ್ ಪಡೆಗಳು ಶನಿವಾರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೈನಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರತೀಕಾರ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ತನ್ನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ವಾಯುದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುವಾರ, ಅಫ್ಘಾನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಕಾಬೂಲ್ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಆಗ್ನೇಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಮರುದಿನ, ತಾಲಿಬಾನ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ದೂಷಿಸಿದ್ದು, ತನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ತನ್ನ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಕಾಬೂಲ್ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆ ನಡೆಸಿದ ವಾಯು ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ, ತಾಲಿಬಾನ್ ಪಡೆಗಳು ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರೀ ಸಶಸ್ತ್ರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ ಎಂದು ಅಫ್ಘಾನ್ ಸೇನೆ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ತಾಲಿಬಾನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಎನಾಯತ್ ಖೋವಾರಾಜ್ಮ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ದೃಢವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುವಾರದ ದಾಳಿಯ ಹಿಂದೆ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾಬೂಲ್ಗೆ ತನ್ನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ತಾಲಿಬಾನ್ಗೆ (ಟಿಟಿಪಿ) ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನ್ ತಾಲಿಬಾನ್ನಂತೆಯೇ ಅದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಟಿಟಿಪಿ, 2021 ರಿಂದ ತನ್ನ ನೂರಾರು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕುನಾರ್, ನಂಗರ್ಹಾರ್, ಪಕ್ತಿಯಾ, ಖೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಮಂಡ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಘರ್ಷಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.
"ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ, ತಾಲಿಬಾನ್ ಪಡೆಗಳು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ನಾವು ಮೊದಲು ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಲಘು ಮತ್ತು ನಂತರ ಭಾರೀ ಫಿರಂಗಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದೆವು" ಎಂದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಖೈಬರ್-ಪಖ್ತುನ್ಖ್ವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಡೆಗಳು ಭಾರೀ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೂರು ಅಫ್ಘಾನ್ ಕ್ವಾಡ್ಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದವು. ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾವುನೋವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.
ಇರಾನಿನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ "ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು" ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
