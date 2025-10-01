ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ: ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ 60ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ!
ಮಧ್ಯ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಸಾವು ನೋವು ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್: ಮಧ್ಯ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:59 ಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಂದು 60ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಇನ್ನು ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
90,000 ಜನರಿರುವ ಬೊಗೊ ನಗರದ ಬಳಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:59 ಕ್ಕೆ (1359 GMT) 6.9 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ (USGS) ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬೊಗೊದಲ್ಲಿನ ಸೆಬು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರು ಗೋಳಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜನ ಸಮೂಹ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ನಿಂತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಸಾವು ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಈವರೆಗೆ 60 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಚೇರಿಯ ಉಪ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ರಫೇಲಿಟೊ ಅಲೆಜಾಂಡ್ರೊ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಮಧ್ಯ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ 147 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, 22 ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
WATCH: Dashcam footage shows the Mactan-Mandaue Bridge shaking strongly during the 6.9-magnitude earthquake that jolted Cebu province on Tuesday night. (Video courtesy of CWMworks Aerials) pic.twitter.com/vUmOIOhso7— The Philippine Star (@PhilippineStar) September 30, 2025
ಬೊಗೊದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಇತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೊರಗಡೆನೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಸೆಬು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಗವರ್ನರ್ ಪಮೇಲಾ ಬಾರಿಕುಯಾಟ್ರೋ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿವಾಸಿಗಳು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ಭೀಕರ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಮಾಲ್ ಅಲುಗಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು: ಸೆಬು ನಗರದವರೆಗೆ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ನ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಲೋಹದ ಸೀಲಿಂಗ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
"ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ನಾನು ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದೆವು. ನಂತರ ಭೂಕಂಪವಾಗಿದ್ದು, ಮಾಲ್ ಅಲುಗಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು" ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಕುಸಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಜನರು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಕತ್ತಲು ಮತ್ತು ನಂತರದ ಕಂಪನಗಳಿಂದ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರಾಂತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಲ್ಸನ್ ರಾಮೋಸ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭೂಕಂಪದಿಂದಾಗಿ ಸೆಬು ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಕೇಂದ್ರ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಂಟಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಶಾಲೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
