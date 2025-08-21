ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ,ಅಮೆರಿಕ: ಚೀನಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪಾಲುದಾರ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ರಾಯಭಾರಿ ನಿಕ್ಕಿ ಹ್ಯಾಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ . ನವದೆಹಲಿಯೊಂದಿಗಿನ 25 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳ ಆವೇಗವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವಿಪತ್ತು ಎಂದು ನಿಕ್ಕಿ ಹ್ಯಾಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ವೀಕ್ನಲ್ಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಭಾರತದ ಉದಯವು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಚೀನಾದಂತೆ ಮುಕ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪಾಲುದಾರನಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು - ಚೀನಾದಂತೆ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲ , ಅದು ಮಾಸ್ಕೋದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದುವರೆಗೆ ತನ್ನ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಆ ಅಸಮಾನತೆಯು ಅಮೆರಿಕ - ಭಾರತ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕಠಿಣ ಶಕ್ತಿಯ ವಾಸ್ತವತೆಗಳು ಇರಬೇಕು. ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲ ಏಕೈಕ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ 25 ವರ್ಷಗಳ ಆವೇಗವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವಿಪತ್ತು ಎಂದು ನಿಕ್ಕಿ ಹ್ಯಾಲಿ ನ್ಯೂಸ್ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ .
ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಚೀನಾಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಭಾರತದ ಉದಯವು ಮುಕ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಚೀನಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೇ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಬೀಜಿಂಗ್ನಿಂದ ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಚೀನಾದಂತೆಯೇ ಭಾರತವೂ ಸಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಿಕ್ಕಿ ಹ್ಯಾಲಿ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಎಂದೂ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ದೂರ ಸರಿಸಲು ಭಾರತದ ನೆರವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತೀರಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ತರಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಜವಳಿ, ಅಗ್ಗದ ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೌರ ಫಲಕಗಳಂತಹ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಚೀನಾದಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ನಿಕ್ಕಿ ಹ್ಯಾಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಅಮೆರಿಕವು ಅಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ಚೀನಾದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಹರಿವಿನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೀಜಿಂಗ್ನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಿಕ್ಕಿ ಹ್ಯಾಲಿ, ನ್ಯೂಸ್ವೀಕ್ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜಪಾನ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭ್ಯುದಯ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸುವ ಚೀನಾದ ಗುರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡೆತಡೆ ಎಂದೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆದಂತೆ ಚೀನಾದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಕುಗ್ಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 2020 ರಲ್ಲಿ ಗಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಭಾರತದ ಸಂಘರ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಅವರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಅಮೆರಿಕದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತವು, ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನೀತಿಯಿಂದ ಉತ್ತರ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವಾದವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಳ್ಳುವುದು ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾದ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹ್ಯಾಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕಳವಳವನ್ನೂ ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದ ತೈಲದ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಿಲುವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಶ್ವೇತಭವನದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೂ ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಳಮುಖ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಅವರು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಆಡಳಿತವು ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಬಿರುಕು ಸರಿಪಡಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅಮೆರಿಕವು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಹಂಚಿಕೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಚೀನಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹ್ಯಾಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕವು ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕದ ಜತೆಗೆ ದಂಡವಾಗಿ ಶೇ 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಶೇ 25 ರಷ್ಟು ಆಮದು ಸುಂಕ ಈಗ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೇ 25 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಒಟ್ಟು ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಓದಿ:ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷ; ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ಹೇರಿಕೆ: ಅಮೆರಿಕ
ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಆ.25ರ ಭಾರತ ಭೇಟಿ ಮುಂದೂಡಿದ ಯುಎಸ್