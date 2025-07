ETV Bharat / international

173 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕನ್​ ಏರ್​ಲೈನ್ಸ್​ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ: ತಪ್ಪಿದ ಭಾರೀ ಅನಾಹುತ - SMOKE AND FLAMES IN PLANE

ಅಮೆರಿಕನ್​ ಏರ್​ಲೈನ್ಸ್​ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ( Video screengrab )

Published : July 27, 2025 at 10:28 AM IST | Updated : July 27, 2025 at 11:48 AM IST

ಅಮೆರಿಕ: ಅಮೆರಿಕನ್​ ಏರ್​ಲೈನ್ಸ್​ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಅಮೆರಿಕದ ಡೆನ್ವರ್​ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್​ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ 173 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಾಗೂ 6 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡೆನ್ವರ್​ನಿಂದ ಮಿಯಾಮಿಗೆ ತೆರಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕನ್​ ಏರ್​ಲೈನ್ಸ್​ ವಿಮಾನ ಟೇಕ್​ ಆಫ್​ ಆಗುವುದಕ್ಕೂ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ರನ್​ವೇಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್​ ಗೇರ್​ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಗೂ ಹೊಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂಭಾವ್ಯ ವಿಮಾನ ದುರಂತವೊಂದು ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಆತಂಕಗೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಭಯಭೀತರಾಗಿ ವಿಮಾನದಿಂದ ಇಳಿದಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿವೆ. ವಿಮಾನ ಹಾರಲು ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಮೊದಲು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್​ ಗೇರ್​ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಾಗೂ ಹೊಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಿಯಾಮಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಎಎ 3023, DEN-MIA ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ 173 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಾಗೂ ಆರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನ್​ನಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಫೆಡರಲ್​ ಏವಿಯೇಷನ್​ ಅಡ್ನಿಮಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್​ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಯುಎಸ್​ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.45ರ ಸುಮಾರಿಗೆ (ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಶನಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ 12.15) ರನ್​ವೇನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವು ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಪೈಲಟ್​ಗಳು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್​ ಗೇರ್​ನಲ್ಲಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಟೇಕ್​ ಆಫ್​ ಆಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಪೈಲಟ್​ಗಳು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತುರ್ತು ಜ್ಯೂಟ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದಿಂದ ಹೊರಗಿಳಿಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತುರ್ತು ಚ್ಯೂಟ್​ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆ ಹಾಗೂ ದಟ್ಟವಾದ ಹೊಗೆ ವಿಮಾನದ ಅಂಡರ್​ ಕ್ಯಾರೇಜ್​ ಪೂರ್ತಿ ಆವರಿಸಿದೆ. ಡೆನ್ವರ್​ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ತುರ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ವಿಮಾನ ಇನ್ನೂ ರನ್​ ವೇಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಒಬ್ಬರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಜೆ 5.10ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್​ ಗೇರ್​ನಲ್ಲಿನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕನ್​ ಏರ್​ಲೈನ್ಸ್​ ಹೇಳಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಷ್ಯಾ: 49 ಜನರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನ ಪತನ

