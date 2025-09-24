H1-B ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ; ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಜರ್ಮನಿ ಆಹ್ವಾನ
Published : September 24, 2025 at 12:51 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: H1-B ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಕನಸು ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಭಾರತೀಯರ ಕನಸಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇದೀಗ ಜರ್ಮನಿ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಲಸೆ ನೀತಿ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತದ ಜರ್ಮನ್ ರಾಯಭಾರಿ ಫಿಲಿಪ್ ಅಕೆರ್ಮನ್, ಅರ್ಹ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ದೇಶವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Here is my call to all highly skilled Indians.— Dr Philipp Ackermann (@AmbAckermann) September 23, 2025
Germany stands out with its stable migration policies, and with great job opportunities for Indians in IT, management, science and tech.
Find your way to Germany to boost your career: https://t.co/u5CmmrHtoF pic.twitter.com/HYiwX2iwME
"ಭಾರತದ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಿಗೆ ನನ್ನ ಕರೆ ಇದು. ಜರ್ಮನಿ ಸುಸ್ಥಿರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಲಸೆ ನೀತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಐಟಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜರ್ಮನಿಯರು ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾರತೀಯರು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೇತನ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ 2,08,000 ಭಾರತೀಯರಿದ್ದಾರೆ. ಜರ್ಮನಿ ಸರ್ಕಾರ 2025ರಲ್ಲಿ 90 ಸಾವಿರ ಭಾರತೀಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 2,00,000 ಜನರಿಗೆ ವೀಸಾ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
"ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಲಸೆ ನೀತಿಯು ಜರ್ಮನಿ ಕಾರಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ಅದು ಆಧುನಿಕ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ನೇರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ಗಳಿಲ್ಲ. ವೇಗಲ್ಲೂ ಬ್ರೇಕ್ನ ಭಯವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಯಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕ ವಲಸೆ ನೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಕೆರ್ಮನ್, ಹೆಚ್ಚು ಕೌಶಲ್ಯಭರಿತ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಜರ್ಮನಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತದೆ. ಜರ್ಮನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ತರಲಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಕ್ಮನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಲಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅವಕಾಶ ಕುರಿತು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
