ETV Bharat / international

ಅಮೆರಿಕದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿಇಬ್ಬರು ಕನ್ನಡಿಗರು ​ಸೇರಿ ಆರು ಭಾರತೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್​​ರಿಗೆ ಗೆಲುವು

Six Indian Americans Win Elections Of Us House Of Representatives ( AP )