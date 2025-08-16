ಪೇಶಾವರ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತತ್ತರಿಸಿದೆ. ವರುಣನ ಆರ್ಭಟದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 48 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 321 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೇ ಭಾರೀ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, 307 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹಠಾಟ್ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳು ಕುಸಿದು ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂರೆ ಹಲವರು ಅಸುನೀಗಿದ್ದು, ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಸಿಲುಕಿದ ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಶನಿವಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಒಂಬತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಂತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
"ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಲವೆಡೆ ಭೂಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡ ತೆರಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು" ಎಂದು ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಕ್ತಾರ ಬಿಲಾಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಫೈಜಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡವು ಬದುಕುಳಿದವರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜನರು ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಬುನೇರ್, ಬಜೌರ್, ಸ್ವಾತ್, ಶಾಂಗ್ಲಾ, ಮನ್ಸೆಹ್ರಾ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ವಿಪತ್ತು ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಾಯುವ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಜನರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಪೈಲಟ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯು ಕೃಷಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದರೆ, ಈ ಮಳೆಯೂ ಬಿಟ್ಟೂ ಬಿಡದೇ ಸುರಿದು ಹಾನಿಯನ್ನೂ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸೈಯದ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ತಯ್ಯಬ್ ಶಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
