ETV Bharat / international

ಗಾಜಾ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ: 57 ಮಂದಿ ಸಾವು

ಗಾಜಾದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ನಡೆಸಿದ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 57 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಾಜಾದ ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

SEVERAL KILLED IN GAZA
ಗಾಜಾ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 5, 2025 at 10:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್: ಗಾಜಾದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿದ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 57 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಾಜಾದ ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಬಾಂಬ್​ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.

"ಇಸ್ರೇಲಿ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 57 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಗಾಜಾ ನಗರವೊಂದರಲ್ಲೇ 40 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್-ತುಫಾ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಬ್ದುಲ್ ಆಲ್ ಕುಟುಂಬದ ಮನೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇಸ್ರೇಲ್​ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 18 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಮಾಸ್ ವಕ್ತಾರ ಮಹ್ಮದ್ ಬಸ್ಸಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಜಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಲ್-ಶಿಫಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬು ಸಲ್ಮಿಯಾ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 39 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಮೃತರ ಪೈಕಿ ಗಾಜಾ ನಗರದ ಹಲವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್, ಗಾಜಾ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದಾಗಿನಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಆಲ್ ಮನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ನಾಗರಿಕರ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಫಿರಂಗಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್​ಗಳನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಶೆಲ್ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಈಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ತಡೆಯುತ್ತಾರೆ?. ಈ ನರಮೇಧ ಮತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಕ್ತಪಾತವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಗಾಜಾ ನಗರದ ಅಲ್-ರಿಮಲ್ ನಿವಾಸಿ ಮಹ್ಮದ್ ಅಲ್-ಘಾಜಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕರೆಯ ನಂತರ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಆದರೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಸೇನೆ ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

ಗಾಜಾ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸದಂತೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ಗೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಆದೇಶ: 2023 ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 7ರಂದು ಹಮಾಸ್​ ದಾಳಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಹಮಾಸ್​ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್​ ದಾಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಇಸ್ರೇಲ್​ಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು.

ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯನ್ನರಿಗೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹಮಾಸ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯನ್ನರ ಜೊತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹಿರಿಯ ಹಮಾಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಸಮ್ಮತಿ ಇದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಮಾಸ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಂತರವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸದೆ, ತಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ತತ್ವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಬದ್ಧ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಾಜಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್​ ನಾಯಕತ್ವ ಸ್ವಾಗತ; ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಣಭೀಕರ ದಾಳಿ: ಒಂದೇ ದಿನ 91 ಜನರು ಸಾವು

For All Latest Updates

TAGGED:

GAZA CIVIL DEFENCEISRAELI STRIKES IN GAZAISRAEL GAZA WARಗಾಜಾ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿSEVERAL KILLED IN GAZA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಬಾರ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಕಡೆ ಮುಖ; ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ; 80ರ ವೃದ್ಧನ ಸಾಹಸಗಾಥೆ!

ಪಿಎಂಎಫ್‌ಎಂಇ ಯೋಜನೆ: ₹10 ಸಾವಿರದಿಂದ ದೀಕ್ಷಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೂಪಿಸಿದ ಸಾಧಕಿ; ಮಾದರಿಯಾದ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಹಿಳೆ

ಆಧಾರ್​ಗೆ 15 ವರ್ಷ: ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್​ ಐಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು!

ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ ಹೋಲುವ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಮಹಿಳೆ!; ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾ? ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.