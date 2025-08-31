ETV Bharat / international

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗುವುದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ. ಗಡಿ ವಿಚಾರಗಳು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಬಿಡಬಾರದು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ ಪಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.

ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಎಸ್‌ಸಿಒ) ವಾರ್ಷಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಟಿಯಾಂಜಿನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಜಿನ್ ಪಿಂಗ್ ನಡುವೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಿತು.
ಟಿಯಾಂಜಿನ್: ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗುವುದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ ಪಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಗಡಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಬಿಡಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಏಷ್ಯಾದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಾದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ, ಗಡಿ ವಿಚಾರವು ಒಟ್ಟಾರೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಕ್ಸಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಭಾರತ- ಚೀನಾ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿದ್ದು, ಬೆದರಿಕೆಗಳಲ್ಲ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೆ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಸ್ಥಿರ ಹಾಗು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಸಿ ಹೇಳಿದರು.

ಒಳ್ಳೆಯ ನೆರೆಹೊರೆ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗುವುದು, ಪರಸ್ಪರ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಪಾಲುದಾರರಾಗುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮತ್ತು ಆನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಹೌದು ಎಂದರು.

ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕ ನೀತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ನಾಯಕರ ಭೇಟಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷ ಚೀನಾ-ಭಾರತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ 75ನೇ ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ, ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕ್ಸಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮತ್ತು ಆನೆಯ ನೃತ್ಯ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ- ಕ್ಸಿ: ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಾಗಬೇಕು. ಪರಸ್ಪರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ನೆರವಾಗುವ ಪಾಲುದಾರರಾಗಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮತ್ತು ಆನೆಯ ನೃತ್ಯ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದರು.

ನಮ್ಮೆರಡೂ ದೇಶಗಳ ಜನರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಹಾಗು ಪುನರುಜ್ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾನವ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಹೊರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕ್ಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಸುಂಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ ಕ್ಸಿ, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಬಹುಪಕ್ಷೀಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ, ಬಹುಧ್ರುವೀಯ ಜಗತ್ತು ಹಾಗು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ತರಲು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋಣ ಎಂದು ಕ್ಸಿ ಹೇಳಿದರು.

ಸದ್ಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಪೂರ್ವದ ಎರಡು ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು. ನಾವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ದೇಶಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಾ ಹೌದು ಎಂದು ಕ್ಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಕಳೆದ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ಮೊದಲ ಸಭೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಮೆರಿಕದ ಕಠಿಣ ಸುಂಕ ನೀತಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಇದು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

