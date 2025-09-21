ETV Bharat / international

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಬಿಗ್​ ರಿಲೀಫ್​: ಹೊಸ H-1B ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ $100,000 ಶುಲ್ಕ

H1-B ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ನವೀಕರಣವೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದ್ರಂತೆ, H1-B ವೀಸಾಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ವಾರ್ಷಿಕ 100,000 ಡಾಲರ್ (ಅಂದಾಜು ₹8.3 ಮಿಲಿಯನ್) ಶುಲ್ಕವು ಹೊಸ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸಲಿದೆ.

Relief For Indians In US: $100,000 H-1B Visa Fee Only For New Petitions, Existing Holders Not Affected
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್ (AFP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 21, 2025 at 11:26 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​: H-1B ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕದ ಗೊಂದಲದ ನಡುವೆಯೇ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ H-1B ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಶ್ವೇತಭವನ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. 100,000 ಡಾಲರ್​ ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವು ಹೊಸ H-1B ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಲ್ಕವು ಈಗಾಗಲೇ ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ನವೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ H-1B ವೀಸಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಮತ್ತು ಭಾರತ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವವರು ಆತುರದಿಂದ USಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ 100,000 ಡಾಲರ್​​ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. H-1B ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.71ರಿಂದ 72ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಂದಿನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘೋಷಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ H-1B ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು.

ಶ್ವೇತಭವನದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: "ಈಗಾಗಲೇ H-1B ವೀಸಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮರಳುವವರಿಗೆ 100,000 ಡಾಲರ್​ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೊಸ ವೀಸಾಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ'' ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಲೀವಿಟ್ Xನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, H-1B ಶುಲ್ಕವು ಕಾನೂನು ಸವಾಲುಗಳನ್ನೂ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಮುಂದುವರೆದರೆ, ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಂಪನಿಗಳು H-1B ವೀಸಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಆರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 100,000 ಡಾಲರ್​ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಆದೇಶದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ H-1B ವೀಸಾದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರು ಮನೆಗಳತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದ ಅನೇಕರು ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದಿನ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮವು H-1B ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ 100,000 ಡಾಲರ್​ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಧಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಂಕಷ್ಟ ತರಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿತ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರು ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕಂಪನಿಗಳು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ತಜ್ಞರ ವಿನಿಮಯವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: H-1B ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್​: ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ

For All Latest Updates

TAGGED:

H1B VISADONALD TRUMPVISA FEE INCREASEINDIAN IN USAH1B VISA FEE FOR NEW PETITIONS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್, ಗ್ಯಾಜೆಟ್​ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್​ ಆಫರ್​​: ಇಲ್ಲಿವೆ ಬೆಸ್ಟ್​ ಡೀಲ್​ಗಳ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​!

ಎಪಿಎಲ್‌ ಆದ 14,771 ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್​ಗಳು: ಹಾವೇರಿ ಪಡಿತರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

'ಕಾಂತಾರ'ಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ಸಾಥ್: ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸ್ಟಾರ್

ಓಮಾನ್​ ವಿರುದ್ಧ 8 ವಿಕೆಟ್​ ಬಿದ್ದರೂ ​​ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಾರದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್: ಕಾರಣ ಏನು ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.