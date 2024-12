ETV Bharat / international

13 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಡಮಾಸ್ಕಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕತಾರ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಪುನಾರಂಭ - QATAR EMBASSY IN DAMASCUS

ಸಿರಿಯಾಕ್ಕೆ ಕತಾರ್​ನಿಂದ ಮಾನವೀಯ ನೆರವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನೆರವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರು.

ಅಸ್ಸಾದ್ ಪತನದ ನಂತರ ಸಿರಿಯಾ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದ ಟರ್ಕಿಯ ನಂತರ ಕತಾರ್ ಎರಡನೇ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಶುಕ್ರವಾರ, ಟರ್ಕಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಿಸೆಪ್ ತಯ್ಯಿಪ್ ಎರ್ಡೊಗನ್ ತಮ್ಮ ದೇಶವು ಸಿರಿಯಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ದೇಶದ ಚೇತರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

"ಯಾವುದೇ ಅಡೆತೆಗಳಾಗದಂತೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನಾವು ಸಿರಿಯನ್ ಜನರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಸ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನೆಯು ದೇಶದ ಪುನರ್​ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಎರ್ಡೊಗನ್ ಕೈರೋದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೈರೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಎಂಟು ಸಂಘಟನೆಯ 11 ನೇ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ (Summit of the Developing Eight Organisation for Economic Cooperation) ಎರ್ಡೊಗನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ: ಅರ್ಚಕನ ಕೈ, ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ; ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ಲೂಟಿ - BANGLADESH VIOLENCE