ಮಾಸ್ಕೋ: ರಷ್ಯಾ - ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಆಶಾವಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಲಾಸ್ಕಾದಲ್ಲಿನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸುರಂಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸುರಂಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಮೂಡಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಪುಟಿನ್ ಆಶಾಭಾವ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋವಿಯತ್ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾದ ಸರೋವ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಉದ್ಯಮದ ಕಾರ್ಮಿಕರೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೂರದರ್ಶನದ ಜತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷ, ನ್ಯಾಟೋದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮಾಸ್ಕೋ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿವೆ. ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಲಾಸ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಪುಟಿನ್ ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅಲಾಸ್ಕಾದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ನಡೆದ ಅಲಾಸ್ಕಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ನಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪುಟಿನ್ ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದರು.
ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಮೊದಲು ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಉಕ್ರೇನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಗಂಭೀರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕೋದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.
ನಿಜ್ನಿ - ನವ್ಗೊರೊಡ್ನ ವೋಲ್ಗಾ ಪ್ರದೇಶದ ಸರೋವ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ ರಷ್ಯಾದ ಪರಮಾಣು ಉದ್ಯಮದ 80 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಮಾಸ್ -16 ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ರಹಸ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪರಮಾಣು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿತ್ತು. ಪೆರೆಸ್ಟ್ರೊಯಿಕಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿಖಾಯಿಲ್ ಗೋರ್ಬಚೇವ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆಂಡ್ರೇ ಸಖರೋವ್ ಅವರನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಗಡಿಪಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ರಷ್ಯಾದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಪುಟಿನ್, ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಇಲ್ಲದೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ದೇಶಗಳಿವೆ. ಇಂದು, ಇಡೀ ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪ್ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪುವ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ: ರಷ್ಯಾ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಎಂದರು. ದೇಶದ ಪರಮಾಣು ಗುರಾಣಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಪರಮಾಣು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು, ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಶಾಂತಿಯುತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು ಎಂದೂ ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಪರಮಾಣು ಉದ್ಯಮವು ನಮಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪುಟಿನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲು ಎಂದ ಅವರು, AI ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮುಂದುವರಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶವು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
