ETV Bharat / international

ಸೈಪ್ರಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ: 2 ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯೊಬ್ಬರ ಭೇಟಿ - PM MODI CYPRUS VISIT

ಸೈಪ್ರಸ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಜೊತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಭೆ ( ANI )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : June 16, 2025 at 7:53 AM IST | Updated : June 16, 2025 at 8:04 AM IST 1 Min Read

ಸೈಪ್ರಸ್: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಸೈಪ್ರಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಮೂರು ದೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಸದ ಮೊದಲ ಭಾಗವಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದರು. ಲರ್ನಾಕಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಬಂದಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸೈಪ್ರಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಡೌಲೈಡ್ಸ್ ಅವರೇ ಆಗಮಿಸಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕೆಲವು ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಅವರು ಲೆಮೊಸೊಸ್​ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು. ವ್ಯಾಪಾರ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಸೈಪ್ರಿಯೋಟ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ವ್ಯಾಪಾರ ದುಂಡುಮೇಜಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟೋಡೌಲೈಡ್ಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Last Updated : June 16, 2025 at 8:04 AM IST