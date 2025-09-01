ETV Bharat / international

ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಒಂದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ - ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್​ - MODI PUTIN MEETING SHORTLY

ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕ ಹೇರಿಕೆ ನಡುವೆ ಭಾರತ ಪ್ರಧಾನಿ ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಡುವೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಗೆ ಮುನ್ನ ಒಂದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೋದಿ- ಪುಟಿನ್​ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ- ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ (X@NarendraModi)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 1, 2025 at 12:38 PM IST

Updated : September 1, 2025 at 1:09 PM IST

ನವದೆಹಲಿ/ ಟಿಯಾಂಜಿನ್‌: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಎಸ್​ಸಿಒ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚೀನಾದ ಟಿಯಾಂಜಿನ್‌ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು.

ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್​ ಮತ್ತು ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ಸದಾ ಒಳದೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟಿಯಾಂಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 25ನೇ ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎಸ್​ಸಿಒ)ದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮಂಡಳಿಯ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಎಸ್​ಸಿಒ ಶೃಂಗಸಭೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್​ಪಿಂಗ್​ ​ಪರಸ್ಪರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಟಿಯಾಂಜಿನ್​ಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್​ಸಿಒ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್​ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪೋಟೋವನ್ನು ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್​ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಭೆ ಕುರಿತು ಭಾನುವಾರ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕ್ರಂ ಮಿಶ್ರಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶದನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದು, ಎಸ್​ಸಿಒ ಅಡಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಭಾರತದ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು, ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಾಡ್ಲಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್​ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮೋದಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಛಾ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಆಡಳಿತ ಹೇರುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಈ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಂಡನೆಯಾಗಿ ಭಾರತದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದರು.

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಭೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ಶಾಂತಿಯುತ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತವು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದೀಗ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪುಟಿನ್​ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಯುದ್ದ ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವಿಕೆಯ ಕುರಿತು ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಮೋದಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ, ರಷ್ಯಾದ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಸಭಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಮೂಲಕ ಯುದ್ದ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳದು ಬಂದಿತ್ತು.

ಆಗಸ್ಟ್​ 31 ಹಾಗೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 1ರಂದು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಸ್​ಸಿಒ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮಂಡಳಿಯ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಶನಿವಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ಟಿಯಾಂಜಿನ್​ಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದರು.

