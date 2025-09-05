ರೋಮ್: ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಮಾತ್ರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಇರುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ XIV ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ XIV ಮತ್ತು ಅವರ ಉನ್ನತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐಸಾಕ್ ಹೆರ್ಜಾಗ್ ನಡುವೆ ಗುರುವಾರ ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಕದನ ವಿರಾಮ, ಎಲ್ಲ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಪೀಡಿತ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಯನ್ನರಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ನೀಡಲು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಕರೆ ನೀಡಿತು. ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ವಿವರವಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ವೇಳೆ, ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪಿಯೆಟ್ರೊ ಪರೋಲಿನ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಆರ್ಚ್ಬಿಷಪ್ ಪಾಲ್ ಗಲ್ಲಾಘರ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೆರ್ಜಾಗ್ ಅವರು ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಲಿಯೋ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಮಾತುಕತೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 'ಸದ್ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತುರ್ತಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ಕದನ ವಿರಾಮ ಸಾಧಿಸಲು ಹಾಗೂ ಯುದ್ಧ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ನೆರವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ, ಮಾನವೀಯ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೌರವ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಜನರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿದೆ' ಎಂದು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೋಪ್ ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೆಂಬಲ: ಅಲ್ಲದೆ, 'ಸಭೆಯು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಯನ್ ಪರ ಪೋಪ್ ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿತು. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಯನ್ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯ, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು. ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರವೇ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಇರುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿತು' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, 'ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆತರಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿದೆ' ಎಂದು ಹೆರ್ಜಾಗ್ ಹೇಳಿದರು. ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಯನ್ರಿಗೆ ನೆರವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆರ್ಜಾಗ್ ಕಚೇರಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪೋಪ್ವೊಬ್ಬರು ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಂಡರು. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಯುದ್ದದ ಸಂಬಂಧ ಪೋಪ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಇಸ್ರೇಲಿ ಶೆಲ್ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಬಡಿದು ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಪ್ಯಾರಿಷ್ ಪಾದ್ರಿಯೊಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಯುದ್ಧದುದ್ದಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ತನ್ನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ತಟಸ್ಥತೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾ, ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಹಾಗೂ ಈಗ ಲಿಯೋ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಿವಂಗತ ಪೋಪ್ ಅವರು ನರಮೇಧದ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ತನಿಖೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
2023ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರಂದು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಹಮಾಸ್ ಇಸ್ರೇಲ್ನ 251 ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,200 ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಕದನ ವಿರಾಮ ಅಥವಾ ಇತರ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೆಲವು ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ.
