ನವದೆಹಲಿ/ ಟಿಯಾಂಜಿನ್: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರು SCO ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಲಘು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂತು. ಮೂವರು ನಾಯಕರು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಸಂಭಾಷಣೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪರಸ್ಪರ ಆತ್ಮೀಯ ಅಪ್ಪುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು SCO ಸದಸ್ಯರು ಫೋಟೋಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದರು.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ನಡುವಿನ ಈ ಸಂವಾದವು ಇಂದಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂತು. ಇಂದಿನ ಎಸ್ ಸಿಒ ಅಧಿವೇಶನದ ಬಳಿಕ ಪುಟಿನ್ - ಮೋದಿ ನಡುವೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಇಂದು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು SCO ಅಡಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಗೆ ವಿವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಷಣದ ಬಳಿಕ ಅವರು ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಿಶ್ರಿ ಭಾನುವಾರ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
SCO ನಾಯಕರ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾಲುದಾರರೇ ಹೊರತು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವಿವಾದಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ, ಪರಸ್ಪರ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವೆ ಸ್ಥಿರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
SCO 10 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ, ಬೆಲಾರಸ್, ಚೀನಾ, ಇರಾನ್, ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ರಷ್ಯಾ, ತಜಿಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಸೇರಿವೆ. ಹಲವಾರು ಸಂವಾದ ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು 2017 ರಿಂದ SCO ನ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು, 2005 ರಿಂದ ವೀಕ್ಷಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ.
ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು 2020 ರಲ್ಲಿ SCO ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮಂಡಳಿಯ ಮತ್ತು 2022 ರಿಂದ 2023 ರವರೆಗೆ SCO ರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
