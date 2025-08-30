ETV Bharat / international

ಮೋದಿ ಜಪಾನ್ ಭೇಟಿ: ಬುಲೆಟ್​ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ 300 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣ, 13 ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು 60 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಭರವಸೆ

ಎರಡು ದಿನಗಳ ಜಪಾನ್ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ (SCO) ವಾರ್ಷಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಪಯಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಪಾನ್​ ಬುಲೆಟ್​ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಪ್ರಯಾಣ (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 30, 2025 at 3:23 PM IST

Updated : August 30, 2025 at 4:51 PM IST

ಟೋಕಿಯೊ (ಜಪಾನ್​): ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಜಪಾನ್ ಭೇಟಿಯ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಶನಿವಾರ, ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿಗೇರು ಇಶಿಬಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಟೋಕಿಯೊದಿಂದ ಸೆಂಡೈಗೆ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು.

ಟೋಕಿಯೊದಿಂದ 300 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಜಪಾನಿನ ಮಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸೆಂಡೈನಲ್ಲಿರುವ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಒಂದು ದಿನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಸ್ನೇಹಮಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ, ಪ್ರಧಾನಿ ಇಶಿಬಾ ಸೆಂಡೈನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಭೋಜನ ಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಮಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಸೆಂಡೈನಲ್ಲಿ ಟೋಕಿಯೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಿಯಾಗಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (TEL ಮಿಯಾಗಿ) ಗೆ ನೀಡಿದ ಭೇಟಿಯು ಭಾರತದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಜಪಾನ್‌ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಪೂರಕತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಜಪಾನ್​ ಕಂಪನಿಯಾದ TEL ಮಿಯಾಗಿ, ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ TELನ ಪಾತ್ರ, ಅದರ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಹಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವರಿಸಿದರು ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು (MEA) ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಶಿಬಾ ಅವರಿಗೆ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಭಾರತ ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು ಎಂದು ಎಂಇಎ ಹೇಳಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಇಶಿಬಾ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಸಹ ಸೇರಿದೆ.

ಜಪಾನ್ ಭೇಟಿ ಮುಕ್ತಾಯ, SCO ಶೃಂಗಸಭೆಗಾಗಿ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಮೋದಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಶನಿವಾರ ತಮ್ಮ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಜಪಾನ್ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, SCO ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಚೀನಾ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೋದಿ ಆಗಸ್ಟ್ 31 ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಟಿಯಾಂಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ (SCO) ವಾರ್ಷಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ 10 ಸದಸ್ಯರ ಗುಂಪಿನ ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ಇದಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ-ಜಪಾನ್ ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳು:

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ 13 ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿವೆ. ಹಲವಾರು ಪರಿವರ್ತನಾ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿವೆ.

ಜಪಾನ್ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಯೆನ್ (ಸುಮಾರು ರೂ. 60,000 ಕೋಟಿ) ಹೂಡಿಕೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 10 ವರ್ಷಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿವೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಅರೆವಾಹಕಗಳು, ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ, ದೂರಸಂಪರ್ಕ, ಔಷಧಗಳು, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಂತಹ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುವುದೂ ಸೇರಿದೆ.

10 ವರ್ಷಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಪರಿಸರ ಸುಸ್ಥಿರತೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜಪಾನಿನ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ವದ್ಧಿಸುವ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಜೊತೆಗೆ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಜಂಟಿ ಪರಿಶೋಧನೆಯಾದ ಚಂದ್ರಯಾನ-5 ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕಗಳು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದ ಅಮೆರಿಕ ಕೋರ್ಟ್​; ಯುಎಸ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿದೆ

