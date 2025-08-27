ಕ್ಯಾಲಿಫೊರ್ನಿಯ, ಅಮೆರಿಕ: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ಹಲವು ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯಗಳನ್ನೂ ಸಹ ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತಿವೆ. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಸಾವು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. 16 ವರ್ಷದ ಆಡಮ್ ರೈನ್ನ ಪೋಷಕರು, ChatGPT ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿತ್ತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಗನ ಕುಟುಂಬವು ಓಪನ್ಎಐ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಿಇಒ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದೆ. ChatGPT ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಮಾನವ ಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಬದಲು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತೆ ಆಡಮ್ ರೈನ್ ಮನೆಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ChatGPT ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು 2024 ರಿಂದ ChatGPT ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಂಗೀತ, ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಜಿಯು - ಜಿಟ್ಸು ಮತ್ತು ಜಪಾನೀಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಕಾಮಿಕ್ಸ್ ನಂತಹ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ChatGPT ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.
A teen consulted with chatGPT about suicidal thoughts and eventually ended up committing suicide.— EP (@princepozo) August 27, 2025
This story is so sad. pic.twitter.com/qyC1LPaFum
ಪೋಷಕರ ಆರೋಪ ಏನು?: ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ AI ಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರಾಳ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ChatGPT ಗೆ ಹೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 'ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ChatGPT ಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ, ChatGPT, 'ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಆಡಮ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ChatGPT ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವು ಭಯಾನಕ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಬಾಲಕನ ಪೋಷಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲಕನ ಕುಟುಂಬದ ವಕೀಲರು ಹೇಳುವುದೇನು? ಏಳು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಆಡಮ್ ರೈನ್ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 200 ಬಾರಿ 'ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ 'ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು 1,200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಬಳಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿತು. ಇದು ಡ್ರಗ್ ಓವರ್ಡೋಸ್, ಮುಳುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ವಿಷದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಆಘಾತವಾಯಿತು ಎಂದು ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಾಲಕನ ಪರ ವಕೀಲರಾದ ಮಿತಾಲಿ ಜೈನ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
what a tragic story— Haider. (@slow_developer) August 26, 2025
" 16-year-old adam raine used chatgpt for schoolwork, but later discussed ending his life"
people need to understand that ai is a tool designed for work, it can't heal you... at least not yet
we need stronger safety measures, and suicide is a complex,… pic.twitter.com/XfGX4CZLWz
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ!: 'ಇಂದು, ಅನೇಕ ಜನರು AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅವರು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು AI ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. AI ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ವಕೀಲೆ ಮಿಥಾಲಿ ಜೈನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
