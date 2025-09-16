ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಧ್ಯಸ್ತಿಕೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು : ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿದಿದ್ದು ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಶಾಕ್ ದಾರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 16, 2025 at 9:19 PM IST
ದೋಹಾ (ಕತಾರ್): ಭಾರತ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸಿದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಭಾರತದ ಬಳಿಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ ಜಜೀರಾಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಶಾಕ್ ದಾರ್, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ನಾನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ. ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಭಾರತ ದೃಢವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದಿನ ಘಟನಾವಳಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ: ಅಂದು ನಡೆದ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವ ಅವರು, ಭಾರತ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಬಯಸಿತು. ಮೇ 10 ರಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರುಬಿಯೊ ಮೂಲಕ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ನನಗೆ ಬಂದಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತ ನಡುವೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಜುಲೈ 25 ರಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರುಬಿಯೊ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಆ ಮಾತುಕತೆ ಏನಾಯಿತು? ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು, 'ಭಾರತವು ಇದು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವಿಷಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು ಎಂದು ದಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಮಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತು.. ಆದರೆ ಭಾರತ ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ: ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಗ್ರ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಇಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ದಾರ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಂತರವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾರತವು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂವಾದಗಳು ಸಮಗ್ರವಾಗಿರಬೇಕು. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ಸಂವಾದವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ನಾವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಂವಾದವು ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತವು ಸಂವಾದವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬಯಸದ ಹೊರತು, ನಾವು ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಭಾವ್ಯ "ಪರಮಾಣು ಯುದ್ಧ"ವನ್ನು ತಪ್ಪಿತು, ನಾನಾ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಣ ಯುದ್ಧ ತಪ್ಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಾಕ್ ಸಚಿವರು ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
