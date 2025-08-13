ETV Bharat / international

ಭಾರತ -ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ: ಅಮೆರಿಕ - INDIA AND PAKISTAN RELATIONSHIP

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ನೆರವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಮೋದಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಉತ್ತರಿಸಿದೆ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 13, 2025 at 11:07 AM IST

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡು ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ವಕ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಮಿ ಬ್ರೂಸ್, ಎರಡು ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮಾರಾಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ನೆರವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೇಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೆವು. ಇದು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯುವಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ ಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಎರಡು ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ದಾಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಈ ಸಂಘರ್ಷ ನಿಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಅಮೆರಿಕದ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರು ಈ ಸೇನಾ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಬ್ರೂಸ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಟ್ರಂಪ್​ಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ರುಬಿಯೋ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆ ಬಳಿಕವೇ ಈ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯಂತರ ಪ್ರವೇಶ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ .

