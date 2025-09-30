ETV Bharat / international

ಸಿನಿಮೋದ್ಯಮದ ಮೇಲೂ ಟ್ರಂಪ್​ ಸುಂಕ ಸಮರ: ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 100 ಟ್ಯಾರಿಫ್​

ಟ್ರಂಪ್​ ಸುಂಕ ಸಮರ ಭಾರತದ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

"Our movie-making business has been stolen": Trump announces 100% tariff on non-US-made movies
ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 30, 2025 at 11:56 AM IST

Updated : September 30, 2025 at 12:35 PM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​: ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಔಷಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​, ಇದೀಗ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೂ ಟ್ಯಾರಿಫ್​ ವಿಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಹೊರಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೂ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಟ್ರೂಥ್​ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಅವರು, ಮಗುವಿನಿಂದ ಚಾಕೋಲೆಟ್​ ಕದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಕದ್ದಿವೆ. ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ಅಸಮರ್ಥ ಗವರ್ನರ್‌ ಇರುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಅಂದರೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸೋಣ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿಗಷ್ಟೇ, ಟ್ರಂಪ್​ ಆಡಳಿತ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಔಷಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದ ಔಷಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 26ರಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.

ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಾರತದ ಔಷಧ ವಲಯ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಹಲವು ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಶೇ 40ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 25ರಷ್ಟಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಔಷಧ ರಫ್ತು 30 ಬಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ ತಲುಪಿದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಟ್ರಂಪ್​ ಅಡುಗೆಮನೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನಾನಗೃಹದ ವ್ಯಾನಿಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಟ್ರಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಆಮದು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಕುರಿತು ಕಳೆದ ಮೇಯಲ್ಲೇ ಟ್ರಂಪ್​ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದರು.

ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ: ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಭಾರತದ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೊಂದಿದೆ. 2017ರ ಫೋರ್ಬ್ಸ್​​ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಹವು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು 8ರಿಂದ 10 ಮಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ ದಾಟಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ವಿತರಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಅಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಟ್ರಂಪ್​ ಸುಂಕ ಸಮರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.

ಪೀಠೋಪರಣಗಳ ಆಮದು ಮೇಲೂ ಸುಂಕ: ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಉದ್ಯಮದಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕ್ಯಾರೋಲಿನಾ ನಗರಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೂ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕುರಿತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

