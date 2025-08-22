ಲಂಡನ್, ಯುಕೆ: ಪ್ರಮುಖ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಲಾರ್ಡ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಪಾಲ್ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಅವರಿಗೆ 94 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.
ಯುಕೆ ಮೂಲದ ಕ್ಯಾಪರೊ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಲಾರ್ಡ್ ಪಾಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪೀರ್ ಜಲಂಧರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮಗಳು ಅಂಬಿಕಾ ಅವರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ 1960 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ ಯುಕೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅಂಬಿಕಾ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಿಧನರಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಅಂಬಿಕಾ ಪಾಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದತ್ತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವಜನರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಗಳನ್ನು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.
2015 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಗ ಅಂಗದ್ ಪಾಲ್ ಮತ್ತು 2022 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅರುಣಾ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅವರು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಲೋಕೋಪಕಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆಗ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಪಾಲ್ ಅವರು, ಈ ಸಭಾಂಗಣವು ನನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಪತ್ನಿಗೆ ನೀಡುವ ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ; ನಮ್ಮ 65 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ವಾದ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಲಾರ್ಡ್ ಪಾಲ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಿಮ್ಖಾನಾ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಅರುಣಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಪಾಲ್ ಹಾಲ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಾಗ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸಂಡೇ ಟೈಮ್ಸ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 81ನೇ ಸ್ಥಾನ: ವಾರ್ಷಿಕ 'ಸಂಡೇ ಟೈಮ್ಸ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಟ್ಟಿ'ಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ 2 ಬಿಲಿಯನ್ GBP ಅಂದಾಜು ಸಂಪತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ 81 ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಈ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಯಾಪರೊ, ಯುಕೆ, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಮಗ ಆಕಾಶ್ ಪಾಲ್, ಕ್ಯಾಪರೊ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪರೊ ಗ್ರೂಪ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ವಲಸೆಗಾರರ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸ್ವರಾಜ್ ಪಾಲ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ನಿತ್ಯ ಹಾಜರಾಗುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಹಾಗೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು
