ಇರಾನ್‌ನ 3 ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ; 'ಈಗ ಶಾಂತಿಯ ಸಮಯ'- ಟ್ರಂಪ್ - US STRIKES IRAN NUCLEAR SITES

ಬಿ-2 ಬಾಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ( ಫೋಟೋಗಳು- AP, ANI )

Published : June 22, 2025 at 7:20 AM IST | Updated : June 22, 2025 at 9:15 AM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ(ಯುಎಸ್ಎ): ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಯಾನಕ ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಶಾಂತಿಯ ಸಮಯ- ಟ್ರಂಪ್: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'ಟ್ರೂತ್'ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, 'ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್‌ನ 3 ಪ್ರಮುಖ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರಗಳಾದ ಫೋರ್ಡೋ, ನಟಾಂಜ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಫಹಾನ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿಮಾನಗಳು ಇರಾನ್ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಧರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರಾವುದೇ ಸೇನೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಶಾಂತಿಯ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋರ್ಡೋದಲ್ಲಿರುವ ಭೂಗತ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ನಟಾಂಜ್ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರಗಳು ಇರಾನ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಎರಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಯುರೇನಿಯಂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ ನಟಾಂಜ್ ಎಂಬ ತಾಣವನ್ನು ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.

