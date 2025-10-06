ಇಂದಿನಿಂದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟ; ಮೊದಲ ಘೋಷಣೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ
ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂದು ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಜಿಎಲ್ಪಿ-1 ಸಾಧನೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
Published : October 6, 2025 at 11:28 AM IST
ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ (ಸ್ವೀಡನ್): ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆಯು ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಅ. 13ರ ವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮತ್ತು 11 ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಕ್ರೋನರ್ (13.31 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಚೆಕ್ ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ.
ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ:
ಮೊದಲನೇಯದಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಅನುಸಾರ 3 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಲೆನ್ಬರ್ಗ್ಸಲೆನ್ನ ಕರೋಲಿನ್ಸ್ಕಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ನೊಬೆಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾಳೆ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.15ಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ನ ರಾಯಲ್ ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಘೋಷಿಸಲಿದೆ.
ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 4.30ಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ನ ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಂದು ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ನೊಬೆಲ್ ಸಮಿತಿ, ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ನೊಬೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೊಬೆಲ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವೆರಿಜಸ್ ರಿಕ್ಸ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರಂದು ಸೋಮವಾರ ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ನ ರಾಯಲ್ ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಘೋಷಿಸಲಿದೆ.
ಜಿಎಲ್ಪಿ-1 ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಸಲಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ಗ್ಲುಕಗನ್ ತರಹದ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ 1 (ಜಿಎಲ್ಪಿ- 1)ಗೆ ಈ ಬಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ಔಷಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಇರುವ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಬಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೊಬೆಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಎಲ್ಪಿ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಂತೆ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯಾನಿಶ್ ವೈದ್ಯ ಜೆನ್ಸ್ ಜುಲ್ ಹೋಲ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಜೋಯಲ್ ಹ್ಯಾಬೆನರ್, ಕೆನಡಾದ ಅಂತಃಸ್ರಾವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡೇನಿಯಲ್ ಡ್ರಕ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಯುಗೊಸ್ಲಾವ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕನ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಸ್ವೆಟ್ಲಾನಾ ಮೊಜ್ಸೊವ್ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ರಾಯಲ್ ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲೆಗ್ರೆನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೃಶ್ಯ ಗಡಿಯಾರ: ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿರುವ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಜಾನ್ ಬಿ. ಪೆಂಡ್ರಿ ಅವರ ಅದೃಶ್ಯ ಗಡಿಯಾರಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸ್ವೀಡನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರೇಡಿಯೋದ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗಡಿಯಾರ ವಸ್ತುವಿನ ಸುತ್ತ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕುರಿತು: ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಸಂಶೋಧಕ, ಉದ್ಯಮಿ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೊಬೆಲ್ ನಿಧನರಾದಾಗ, ಅವರ ಉಯಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ನೊಬೆಲ್ ಅವರ ಮರಣದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 1901ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. 1969 ರಲ್ಲಿ, ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೊಬೆಲ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವೆರಿಜೆಸ್ರಿಕ್ಸ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂಬ ಹೊಸ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.
ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ:
- ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೊಬೆಲ್ರಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆ
- 1901 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ
- 6 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ
- ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ
- ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ
ನೊಬೆಲ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಯಾವುದೇ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಬಹುಮಾನಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಗಳು ಘೋಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಪ್ರತಿ ಬಹುಮಾನದ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಅವರನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬಹುದು.
ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಈ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ರಾಯಲ್ ಸ್ವೀಡಿಶ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಜೇತರನ್ನು ಕರೋಲಿನ್ಸ್ಕಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ನೊಬೆಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ನೊಬೆಲ್ ಸಮಿತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೆತ್ರಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಡನ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದರೆ, ಶಾಂತಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
