ಮೂವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೊಬೆಲ್ ಘೋಷಣೆ: ರೋಗನಿರೋಧಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಒಲಿದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವ
ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಕುರಿತ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಇ.ಬ್ರಂಕೊ, ಫ್ರೆಡ್ ರಾಮ್ಸ್ಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಶಿಮೊನ್ ಸಕಾಗುಚಿ ಅವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : October 6, 2025 at 3:52 PM IST
ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್(ಸ್ವೀಡನ್): ಈ ವರ್ಷ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಹ್ಯ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಕುರಿತಾದ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮೇರಿ ಇ.ಬ್ರಂಕೊ, ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ರೆಡ್ ರಾಮ್ಸ್ಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ನ ಷಿಮೊನ್ ಸಕಾಗುಚಿ ಅವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಸಮಿತಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಮೂವರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
BREAKING NEWS— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2025
The 2025 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi “for their discoveries concerning peripheral immune tolerance.” pic.twitter.com/nhjxJSoZEr
ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರಿಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮತ್ತು 11 ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಕ್ರೋನರ್ (ಸುಮಾರು 10.38 ಕೋಟಿ ರೂ.) ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
2025ರ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ:
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6: ವಾಲೆನ್ಬರ್ಗ್ಸಲೆನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕರೋಲಿನ್ಸ್ಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನೊಬೆಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯು ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. (ಇಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.)
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7: ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಯಲ್ ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9: ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10: ಓಸ್ಲೋದಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ನೊಬೆಲ್ ಸಮಿತಿಯು ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13: ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಯಲ್ ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಆರ್ಥಿಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವೆರಿಜಸ್ ರಿಕ್ಸ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ.
ನೊಬೆಲ್ ಇತಿಹಾಸ: ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ವೀಡಿಷ್ನ ದಿಗ್ಗಜ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೊಬೆಲ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ರಂದು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ನೊಬೆಲ್ ಸಮಿತಿಯು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೊಬೆಲ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಯಿಲು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜವಾಗುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ನೊಬೆಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನು 1900 ಜೂನ್ 29ರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆಯುವ ವೇಳೆಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 29.34 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. 2024ರ ವೇಳೆಗೆ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 2,300 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು.
- ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ 1901ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
- 1969 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.
- ಒಟ್ಟು 6 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ವಿಜೇತರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
