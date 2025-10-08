ಮೂವರಿಗೆ ಒಲಿದ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ನೊಬೆಲ್: ಇವರ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನ!
ಜಪಾನ್ನ ಸುಸುಮು ಕಿಟಾಗವಾ, ಬ್ರಿಟನ್ನ ರಿಚರ್ಡ್ ರಾಬ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಜೋರ್ಡಾನ್ನ ಒಮರ್ ಎಂ.ಯಾಘಿ ಅವರಿಗೆ ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನ ನೊಬೆಲ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : October 8, 2025 at 8:37 PM IST|
Updated : October 8, 2025 at 8:57 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಸ್ವೀಡನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಯಲ್ ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ 2025ರ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಮೆಟಲ್-ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ (MOF) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಸುಸುಮು ಕಿಟಗಾವಾ, ರಿಚರ್ಡ್ ರಾಬ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಒಮರ್ ಎಂ ಯಾಘಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಲಿದಿದೆ.
ನೊಬೆಲ್ ಸಾಧಕರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ:
- ಸುಸುಮು ಕಿಟಗಾವಾ. ಇವರು ಜಪಾನ್ನ ಕ್ಯೋಟೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು. 1951ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯೋಟೋದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. 1979ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
- ರಿಚರ್ಡ್ ರಾಬ್ಸನ್. ಇವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು. 1937ರಲ್ಲಿ ಯುಕೆಯ ಗ್ಲುಸ್ಬರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. 1962ರಲ್ಲಿ ಯುಕೆಯ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪಡೆದರು.
- ಒಮರ್ ಎಂ ಯಾಘಿ. ಇವರು ಯುಎಸ್ನ ಬರ್ಕ್ಲಿಯ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು. 1965ರಲ್ಲಿ ಜೋರ್ಡಾನ್ನ ಅಮ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. 1990ರಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ನ ಇಲಿನಾಯ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅರ್ಬಾನಾ-ಚಾಂಪೇನ್ನಿಂದ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು?: ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ 11 ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಕ್ರೋನರ್ (ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇವರು ಮಾಡಿರುವ ಸಂಶೋಧನೆ ಏನು?: ಈ ಮೂವರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನಿಲಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಹರಿಯಬಹುದಾದ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಣ್ವಿಕ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಣ್ವಿಕ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಲೋಹ-ಸಾವಯವ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು (MOF) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಂಒಎಫ್ಗಳು ತಾಮ್ರ, ಸತು ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದಂತಹ ಲೋಹದ ಅಯಾನುಗಳು ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾವಯವ ಅಣುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಘಟಕಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಫಟಿಕದಂತಹ ರಚನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ವಸ್ತುವು ಅನಿಲವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಲು ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಎಂಒಎಫ್ಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೇಗವರ್ಧಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ನಡೆಸಬಹುದು.
ಎಂಒಎಫ್ಗಳು ಏಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ?: ಎಂಒಎಫ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು,
- ಮರುಭೂಮಿಯ ಗಾಳಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು
- ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ (CO2) ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ
- ಹಾನಿಕಾರಕ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು
- ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು
- ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೇಗವರ್ಧಿಸಲು
- ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಲು ಅನುವು
ಮೂವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಆವಿಷ್ಕಾರವು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಇತಿಹಾಸ: ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ವೀಡಿಷ್ನ ದಿಗ್ಗಜ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೊಬೆಲ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ರಂದು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೊಬೆಲ್ ಸಮಿತಿಯು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೊಬೆಲ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಯಿಲು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜವಾಗುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ನೊಬೆಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನು 1900 ಜೂನ್ 29ರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆಯುವ ವೇಳೆಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 29.34 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. 2024ರ ವೇಳೆಗೆ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 2,300 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು.
