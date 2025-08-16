ETV Bharat / international

ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ - ಪುಟಿನ್​ ಮುಂದಿನ ಭೇಟಿ: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ - TRUMP SAYS UP TO ZELENSKYY

ಟ್ರಂಪ್​ ಮತ್ತು ಪುಟಿನ್ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದ ಒಪ್ಪಂದವಲ್ಲ ಎಂದು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದರು.

Trump Says up to Zelenskyy
ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ - ಪುಟಿನ್​ ಮುಂದಿನ ಭೇಟಿ (AFP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 16, 2025 at 9:41 AM IST

4 Min Read

ಆಂಕಾರೇಜ್, ಅಮೆರಿಕ: ಶುಕ್ರವಾರದ ಅಲಾಸ್ಕಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್​ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್​ ಪುಟಿನ್ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್​ ಅಪರೂಪದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಬಳಕೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ಓಹ್, ಅದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಬಹುಶಃ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಉಭಯ ನಾಯಕರ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಪುಟಿನ್‌ ಅವರಿಂದ ಭರವಸೆ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಫಲರಾದರು.

ರಕ್ತಪಾತ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಫಲರಾದರು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಾಯಕನಿಕೆ ರೆಡ್​ ಕಾರ್ಪೆಟ್​ ಸ್ವಾಗತದ ಬಳಿಕವೂ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಒಪ್ಪಂದವಾಗುವವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪುಟಿನ್ ಉಕ್ರೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಹೊಸ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಟಾರ್ಪಿಡೊ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ನಂತರ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮಾತುಕತೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಲು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಕರೆಯುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಪ್ಪಂದದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈಗ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿಮೇಲಿದೆ - ಟ್ರಂಪ್​: ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ​, ಈಗ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿಯ ಮೇಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್​ ಪುಟಿನ್ ನಡುವಿನ ಅಲಾಸ್ಕಾ ಶೃಂಗಸಭೆ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈಗ ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿಯ ಮೇಲಿದೆ ಎಂದು ಶೃಂಗಸಭೆಯ ನಂತರ ಟ್ರಂಪ್ ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪುಟಿನ್ ಮತ್ತು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ನಡುವೆ ಸಭೆ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪುಟಿನ್ ಏನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್​ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿದ ಒಪ್ಪಂದವಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದರು.

ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಪುಟಿನ್ ವಿರೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಸಿದ್ಧವಾದ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಬ್ಬರೂ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಪುಟಿನ್ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಲು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ RIA ನೊವೊಸ್ಟಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾತುಕತೆಯ ನಂತರ ಪುಟಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು, ಆದರೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು.

ಮಾತುಕತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಎಂದು ಪೆಸ್ಕೋವ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಮಾಸ್ಕೋ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ "(ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷ) ಪರಿಹಾರ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ ಪುಟಿನ್: ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ 'ಸ್ನೇಹಪರ' ಮಾತುಕತೆಗೆ ಪುಟಿನ್ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಸಂಭಾಷಣೆಯ 'ಸ್ನೇಹಪರ' ಧ್ವನಿಗೆ ಪುಟಿನ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ "ಪುಟ ತಿರುಗಿಸಿ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ತಾನು ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ತನ್ನ ದೇಶದ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಪುಟಿನ್​ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ವ್ಯವಹಾರಿಕ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪುಟಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾತುಕತೆ ವಿವರ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಣೆ: ಟ್ರಂಪ್, ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ 'ಅದ್ಭುತ' ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವನ್ನೂ ಅವರು ನೀಡಲಿಲ್ಲ

ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ "ಯಾವಾಗಲೂ ಅದ್ಭುತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 2016 ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ವಿಶ್ವದ "ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದ" ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ: ಟ್ರಂಪ್​ - ಪುಟಿನ್ ನಡುವೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸಮಾಲೋಚನೆ: ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಎಂದ ಉಭಯ ನಾಯಕರು

ರಷ್ಯಾ - ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ: ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಆಶಾವಾದ

ಪರಮಾಣು ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಆಂಕಾರೇಜ್, ಅಮೆರಿಕ: ಶುಕ್ರವಾರದ ಅಲಾಸ್ಕಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್​ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್​ ಪುಟಿನ್ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್​ ಅಪರೂಪದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಬಳಕೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ಓಹ್, ಅದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಬಹುಶಃ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಉಭಯ ನಾಯಕರ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಪುಟಿನ್‌ ಅವರಿಂದ ಭರವಸೆ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಫಲರಾದರು.

ರಕ್ತಪಾತ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಫಲರಾದರು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಾಯಕನಿಕೆ ರೆಡ್​ ಕಾರ್ಪೆಟ್​ ಸ್ವಾಗತದ ಬಳಿಕವೂ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಒಪ್ಪಂದವಾಗುವವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪುಟಿನ್ ಉಕ್ರೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಹೊಸ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಟಾರ್ಪಿಡೊ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ನಂತರ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮಾತುಕತೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಲು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಕರೆಯುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಪ್ಪಂದದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈಗ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿಮೇಲಿದೆ - ಟ್ರಂಪ್​: ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ​, ಈಗ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿಯ ಮೇಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್​ ಪುಟಿನ್ ನಡುವಿನ ಅಲಾಸ್ಕಾ ಶೃಂಗಸಭೆ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈಗ ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿಯ ಮೇಲಿದೆ ಎಂದು ಶೃಂಗಸಭೆಯ ನಂತರ ಟ್ರಂಪ್ ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪುಟಿನ್ ಮತ್ತು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ನಡುವೆ ಸಭೆ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪುಟಿನ್ ಏನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್​ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿದ ಒಪ್ಪಂದವಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದರು.

ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಪುಟಿನ್ ವಿರೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಸಿದ್ಧವಾದ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಬ್ಬರೂ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಪುಟಿನ್ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಲು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ RIA ನೊವೊಸ್ಟಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾತುಕತೆಯ ನಂತರ ಪುಟಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು, ಆದರೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು.

ಮಾತುಕತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಎಂದು ಪೆಸ್ಕೋವ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಮಾಸ್ಕೋ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ "(ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷ) ಪರಿಹಾರ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ ಪುಟಿನ್: ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ 'ಸ್ನೇಹಪರ' ಮಾತುಕತೆಗೆ ಪುಟಿನ್ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಸಂಭಾಷಣೆಯ 'ಸ್ನೇಹಪರ' ಧ್ವನಿಗೆ ಪುಟಿನ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ "ಪುಟ ತಿರುಗಿಸಿ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ತಾನು ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ತನ್ನ ದೇಶದ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಪುಟಿನ್​ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ವ್ಯವಹಾರಿಕ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪುಟಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾತುಕತೆ ವಿವರ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಣೆ: ಟ್ರಂಪ್, ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ 'ಅದ್ಭುತ' ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವನ್ನೂ ಅವರು ನೀಡಲಿಲ್ಲ

ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ "ಯಾವಾಗಲೂ ಅದ್ಭುತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 2016 ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ವಿಶ್ವದ "ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದ" ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ: ಟ್ರಂಪ್​ - ಪುಟಿನ್ ನಡುವೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸಮಾಲೋಚನೆ: ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಎಂದ ಉಭಯ ನಾಯಕರು

ರಷ್ಯಾ - ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ: ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಆಶಾವಾದ

ಪರಮಾಣು ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

TRUMPALASKA SUMMIT HIGHLIGHTSPUTINUKRAINETRUMP SAYS UP TO ZELENSKYY

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್, ಗಗನಯಾನ ಮಿಷನ್​, ದೇಶೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿ ಮಾತು

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ರಸಭರಿತ ರಸಗುಲ್ಲಾ: ಸರಳವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೀಗೆ ನೋಡಿ

ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರ, ಲಾಂಗ್​ ರೇಂಜ್​, ಸೂಪರ್​ ಫೀಚರ್​: ಒಡೆಸ್ಸಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ಕೂಟರ್​ ಔಟ್​!

ದರ್ಶನ್​​ ಅರೆಸ್ಟ್: 'ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರದ 'ಇದ್ರೆ ನೆಮ್ದಿಯಾಗ್​​ ಇರ್ಬೇಕ್​​​' ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ರದ್ದು; ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗೆ ನಿರಾಶೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.