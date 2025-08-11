ಜೆರುಸಲೆಮ್: ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಗೆ ನಲುಗಿರುವ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಕೊರತೆ ಮಿತಿಮೀರಿದೆ. ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈವರೆಗೂ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
22 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನಿಯನ್ನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಹಾರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರು ಗಾಜಾದ ಮೇಲಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರರು ಶರಣಾಗಲಿ: ಗಾಜಾದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಇದು ಹಿಂದಿನ ದಾಳಿಗಿಂತ ಭೀಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರರು ಶಸ್ತ್ರತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಸೋಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದೊಂದೇ ದಾರಿ ಎಂದು ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಬಂದ ಟೀಕೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶನಿವಾರ ಇಬ್ಬರು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು 100ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ಹಮಾಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಇಸ್ರೇಲ್ ಭದ್ರತಾ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಕಳೆದ ವಾರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಗಾಜಾ ನಗರದ ಜೊತೆಗೆ ಆಶ್ರಯ ಶಿಬಿರಗಳು ಮತ್ತು ಹಮಾಸ್ನ ಭದ್ರಕೋಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲವೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಭಾನುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು ಗಾಜಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ ಜಜೀರಾದ ವರದಿಗಾರ ಅನಾಸ್ ಅಲ್ - ಶರೀಫ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಶಿಫಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ ಜಜೀರಾ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಟೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮೂವರು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಚಾಲಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆಯೂ ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಅಲ್-ಶರೀಫ್ ಪತ್ರಕರ್ತನಂತೆ ನಟಿಸಿ ಆತ ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರರ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ನೆತನ್ಯಾಹು ಮಾಹಿತಿ: ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರು ಭಾನುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ದೃಢ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಜಾದಲ್ಲಿನ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳುಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಗಾಜಾವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಲ್ಲ. ಗಾಜಾವನ್ನು ಉಗ್ರರಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು ಎಂದು ನೆತನ್ಯಾಹು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ನೆರವು ವಿತರಣಾ ತಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಿತ್ತರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಹಸಿವು ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಆರೋಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
