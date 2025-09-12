ETV Bharat / international

ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ: ಸುಶೀಲಾ ಕರ್ಕಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಉದ್ವಿಗ್ನಗೊಂಡಿದ್ದ ನೇಪಾಳ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸುಶೀಲಾ ಕರ್ಕಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ

Nepal prepares for interim govt as Sushila Karki likely to be sworn in as PM
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ: ಸುಶೀಲಾ ಕರ್ಕಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 12, 2025 at 1:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕಠ್ಮಂಡು: ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ದುರಾಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದ ಯುವಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದಿವೆ. ಆದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸುಶೀಲಾ ಕರ್ಕಿ ಅವರನ್ನು ಮಧ್ಯಂತರ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ರಚನೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನೇಪಾಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಚೇರಿ 'ಶೀತಲ್ ನಿವಾಸ್' ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮಧ್ಯಂತರ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಒಮ್ಮತವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅಧಿಕೃತ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಲು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸುಶೀಲಾ ಕರ್ಕಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಔಪಚಾರಿಕ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, ತಕ್ಷಣವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕರ್ಕಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಅಸ್ಥಿರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಪಕ್ಷಾತೀತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಲವು ದಿನಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ, ಸಮರ್ಥ ಮಧ್ಯಂತರ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರ ಹೆಸರು ಬಲವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ರೇಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೇಪಾಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಎನ್‌ಇಎ) ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕುಲ್ಮನ್ ಘಿಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವ್ಯಾಪಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೇಪಾಳದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಘಿಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸೋಮವಾರದಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಬೃಹತ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ನಡುವೆ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಾದಿ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯುತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿವೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ನಿಷೇಧದಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. Gen Z ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ 30 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಯುವ ಪಡೆ ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ನಿಷೇಧ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಎಂದು ಖಂಡಿಸಿದ್ದ ಯುವ ಸಮೂಹ ಕಠ್ಮಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದವು.

ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ನಡುವಣ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 34 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ:ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರನ ಎದುರೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶಿರಚ್ಛೇದಿಸಿ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ

ಸೇನೆಗೆ ಭಾರತೀಯರ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ರಷ್ಯಾಗೆ ಭಾರತದ ಮನವಿ

'Gen Z' ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ನೇಪಾಳ ಧಗಧಗ: ಸಂಸತ್ತು, ಪ್ರಧಾನಿ, ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ; ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಪತ್ನಿ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ

For All Latest Updates

TAGGED:

SUSHILA KARKI LIKELY TO BE SWORN PMNATIONWIDE PROTESTS IN NEPALನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆSUSHILA KARKINEPAL PREPARES FOR INTERIM GOVT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಇವರು 'ಹವಾಮಾನ ಚಾಂಪಿಯನ್': ಹವಾಮಾನ ಪೂರಕ ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ; ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದ ಕ್ರಾಂತಿ

26 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್​, 7 ಸೀಟರ್, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ: ಆದ್ರೂ ತಗ್ಗಿದ ಈ ಕಾರು ಮಾರಾಟ!

ದಸರಾ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ: ಟೇಸ್ಟಿ & ಗರಿಗರಿಯಾದ ಚಕ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

Interview: 'ನಾವು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಊಟ ಬಡಿಸಬೇಕು, ಕಂಟೆಂಟ್​ಗೆ ಭಾಷಾ ಗಡಿಯ ಹಂಗಿಲ್ಲ': ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.