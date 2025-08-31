ETV Bharat / international

ಭಾರತ- ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ 'ಶಾಂತಿ' ಕೆಡಿಸಿದ 'ನೊಬೆಲ್​ ಶಾಂತಿ' ಪುರಸ್ಕಾರ: ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಸುಂಕ ಹೇರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಳಸಿದೆ. ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾದ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್​ (IANS)
By ANI

Published : August 31, 2025

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಅಮೆರಿಕ): ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹಳಸಲು 'ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ' ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಭಾರತವೂ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಕೋರಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ನಾನೇ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ 30ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬಾರಿ ಟ್ರಂಪ್​ ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮುನಿಸು ತಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಷ್ಯಾ- ಉಕ್ರೇನ್​ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ನೊಬೆಲ್​ ಶಾಂತಿ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಂಪ್​ ಕೋರಿಕೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ಮೋದಿ? ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್​ ಜೊತೆ ಜೂನ್ 17 ರಂದು ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಟ್ರಂಪ್, ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ನಿಂತಿದ್ದು ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇರೆಗೆ ಎಂದಿದ್ದಾಗಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಡಲು ಇದೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಭೇಟಿ ಆಹ್ವಾನ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ಮೋದಿ: ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿ7 ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಮೋದಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಮೊದಲು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಟ್ರಂಪ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಅದಾಗಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸಿಮ್​ ಮುನೀರ್​ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಠಿಕಾಣಿ ಹೂಡಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹಸ್ತಲಾಘವ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಘರ್ಷ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪುರಾವೆ ನೀಡಲು ಟ್ರಂಪ್​ ಬಯಸಿದ್ದರು. ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಊಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಭೇಟಿ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನಯವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರಂಪ್​ರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ದಂಡದ ಸುಂಕವನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್​, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್​ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ಮೋದಿ ದಿಟ್ಟ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಟ್ರಂಪ್​ ಭಾರತ ಭೇಟಿ ರದ್ದು? ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಕ್ವಾಡ್ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬರುವುದಾಗಿ ಮೊದಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. (ANI)

