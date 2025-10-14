ETV Bharat / international

ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಮಳೆ: ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕುಸಿತದಲ್ಲಿ 64 ಮಂದಿ ಸಾವು, 65 ಜನರು ಕಣ್ಮರೆ

ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ರುದ್ರನರ್ತನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕುಸಿತಕ್ಕೆ 64 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.

MEXICO FLOOD
ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಮಳೆ, ಪ್ರವಾಹ (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 14, 2025 at 3:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪೊಜಾ ರಿಕಾ (ಮೆಕ್ಸಿಕೋ) : ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 64 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, 65 ಮಂದಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವೆಡೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಬಾಧಿತವಾಗಿವೆ. ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲಾ ನದಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗಿವೆ. ಭೂಕುಸಿತಗಳಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿವೆ.

ಆಹಾರ, ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಟ: ತೀವ್ರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಜನರು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

"ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿವೆ. ದೋಣಿಗಳು, ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರ ಯೋಧರು ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕ್ಲೌಡಿಯಾ ಶೀನ್‌ಬಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡ ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಸಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಮಾನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಲಾರಾ ವೆಲಾಜ್ಕ್ವೆಜ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "ವೆರಾಕ್ರೂಜ್, ಹಿಡಾಲ್ಗೊ ಮತ್ತು ಪ್ಯೂಬ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗಿವೆ. ಹಿಡಾಲ್ಗೊ ರಾಜ್ಯವೊಂದರಲ್ಲೇ, 43 ಜನರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 47 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ವಿಪತ್ತಿನ ವೇಗದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ರಸ್ತೆಗಳು: ಹಿಡಾಲ್ಗೊ ರಾಜ್ಯದ ಟೆನಾಂಗೊ ಡಿ ಡೋರಿಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಟ್ಟಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿವೆ. ವಾಹನಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

"ನಾವು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಣ್ಣಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದೆವು. ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿವೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೌರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ. ಆಹಾರವೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು 35 ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಕೊ ಮೆಂಡೋಜ ಎಂಬಾತ ಅಲ್ಲಿನ ಅಸಹನೀಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

"ಮೇ ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ವರೆಗೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೋವು ಭಾರೀ ಮಳೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಅನಾಹುತ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುದ್ಧ ಸಂಧಾನ: ಹಮಾಸ್​ನಿಂದ 20 ಇಸ್ರೇಲಿಗರು, ಇಸ್ರೇಲ್​ನಿಂದ ನೂರಾರು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರು ಬಿಡುಗಡೆ

ಕದನ ವಿರಾಮ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗಾಜಾಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯರು: ಮನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ!

TAGGED:

MEXICO
WEATHER
RAIN
MEXICO HEAVY RAIN
MEXICO FLOOD

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಇದು ಅಜ್ಜಿಯ ಸಕ್ಸಸ್​ ಸ್ಟೋರಿ.. ವಯಸ್ಸು ಜಸ್ಟ್​ 78; ಎರಡರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಈಗ 70 ಎಮ್ಮೆಗಳ ಸಾಕಣೆದಾರೆ; ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯ!

7800mAh ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ OnePlus ಹೊಸ ಫೋನ್! ಲಾಂಚ್​ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

ಬ್ಯಾಟಲ್‌ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೈಟಲ್​ ಗೆದ್ದ ‘OG’! 30 ಲಕ್ಷ​ ಪ್ರೈಜ್​ ಜೊತೆ ಟ್ರೋಫಿ ಕೈವಶ

PF ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ: ಈಗ ನೀವು ಶೇ100ರಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.