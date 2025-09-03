ETV Bharat / international

ಕ್ವೆಟ್ಟಾದ ಬಿಎನ್‌ಪಿ ರ‍್ಯಾಲಿ ಬಳಿ ಭಾರಿ ಸ್ಫೋಟ: 14 ಮಂದಿ ಸಾವು, 35 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ

ನಿನ್ನೆ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ರ‍್ಯಾಲಿ ವೇಳೆ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿ ಸಾವು - ನೋವುಗಳ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸ್ಫೋಟ ಕ್ವೆಟ್ಟಾದ ಬಿಎನ್‌ಪಿ ರ‍್ಯಾಲಿ BALOCHISTAN BNP RALLY BLAST SARDAR ATTAULLAH MENGAL
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
September 3, 2025

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ): ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ (ಬಿಎನ್‌ಪಿ) ರ‍್ಯಾಲಿ ಬಳಿ ಭಾರಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿ, ಕನಿಷ್ಠ 14 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, 35 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಮಂಗಳವಾರ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಕ್ವೆಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನ್ ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಸರ್ದಾರ್ ಅತ್ತೌಲ್ಲಾ ಮೆಂಗಲ್ ಅವರ ನಾಲ್ಕನೇ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಶಹವಾನಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬಳಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಬಖ್ತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕಾಕರ್ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾವು - ನೋವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಾಳಿ ಬಿಎನ್‌ಪಿ ನಾಯಕ ಅಖ್ತರ್ ಮೆಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಂಗಲ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ತಕ್ಷಣ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು, ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಿದವು. ಗಾಯಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಹಲವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಅಖ್ತರ್ ಮೆಂಗಲ್ ಅವರ ವಾಹನವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮರಳಿದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ 13 ಸದಸ್ಯರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಎನ್‌ಪಿ ವಕ್ತಾರ ಸಾಜಿದ್ ತರೀನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಖ್ತರ್ ಮೆಂಗಲ್ ಅವರ ವಾಹನ ಹಾದುಹೋದ ಕ್ಷಣ, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಫೋಟದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅದು ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಫೋಟಕ ಸಾಧನ (IED) ಅಥವಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಬಾಂಬ್​ನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಖ್ತರ್ ಮೆಂಗಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್, ನಾನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಷ್ಟದಿಂದ ತೀವ್ರ ನೋವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 15 ಜನರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಅವರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವರಿಗೆ ಜನ್ನಾವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೋವನ್ನು ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ. ಇದು ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಋಣವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೀರ್ ಸರ್ಫ್ರಾಜ್ ಬುಗ್ತಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಹೇಡಿತನದ ಕೃತ್ಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಹಿಂಸಾಚಾರವು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಭಯವನ್ನು ಹರಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಸಿಎಂ, ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ ದಾಳಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕೈಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ವೆಟ್ಟಾದಾದ್ಯಂತ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

