ETV Bharat / international

ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿಗಳ ಪೂಜಾಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ; ಇಬ್ಬರು ಸಾವು, ಕೃತ್ಯ ಖಂಡಿಸಿದ ಭಾರತ

ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರು ಯಹೂದಿಗಳ ಪೂಜಾ ಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ ಗುರುವಾರ ಭಯಾನಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಖಂಡಿಸಿದೆ.

ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಮಾತನಾಡುರುವುದು
ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು. (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 3, 2025 at 8:47 AM IST

Updated : October 3, 2025 at 8:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್(ಯು.ಕೆ): ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರು ಯಹೂದಿಗಳನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡಿ ಭಯಾನಕ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ನಗರದ ಹೀಟನ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಯಹೂದಿಗಳ ಪೂಜಾ ಮಂದಿರ(ಸಿನಗಾಗ್)ದತ್ತ ಕಾರು ಕಾರು ನುಗ್ಗಿಸಿದ ಉಗ್ರನೊಬ್ಬ, ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಮೂವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಕರಾಳತೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಈ ದುಃಖದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಂನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಯಹೂದಿಗಳ ಪವಿತ್ರ ದಿನದಂದೇ ದಾಳಿ: 'ಇಂದು ಯೋಮ್ ಕಿಪ್ಪೂರ್ ಸೇವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್‌ನ ಹೀಟನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸಿನಗಾಗ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಭಾರತ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಹಿಂಸಾ ದಿನದಂದು ಈ ಹೇಯ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿರುವುದು ಬಹಳ ದುಃಖಕರ' ಎಂದು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಈ ದಾಳಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಕಠೋರ ಮುಖ. ಇದನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಸಮುದಾಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ಕೆಲಸಗಳ ಮೂಲಕ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಣಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಜೈಸ್ವಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹಾಗು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಸಂತ್ರಸ್ತರು, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ನಗರದೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಳಿ ಖಂಡಿಸಿದ ನೆತನ್ಯಾಹು: ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, 'ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಎದುರು ತೋರಿಸುವ ದೌರ್ಬಲ್ಯವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಅವರು, ಗಾಯಾಳುಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸೋಲಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಯುಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಹೂದಿ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದವರ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸುಗಳಿವೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾನು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದಂತೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಎದುರಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಏಕತೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸೋಲಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ನೆತನ್ಯಾಹು ಎಕ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದವ ಸಿರಿಯನ್ ಮೂಲದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಜೆ: ಸಿರಿಯನ್ ಮೂಲದ 35 ವರ್ಷದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಜೆ ಜಿಹಾದ್ ಅಲ್-ಶಮಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲೇ ಯುಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು 2006ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯಗಳ ಶಂಕೆಯ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂಧಿತರ ಪೈಕಿ 30 ವರ್ಷದ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 60 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ಸೇರಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ದಾಳಿಯ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್​​ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಇಸ್ರೇಲಿ ನೌಕಾಪಡೆ

Last Updated : October 3, 2025 at 8:55 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

TERROR ATTACKUK MANCHESTERINDIA CONDEMNS TERROR ATTACKಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿSYNAGOGUE ATTACK

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ತಂದೆ ಅಗಲಿಕೆ ನಡುವೆ ರುಚಿ ಸಾಧನೆ: 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಸಬ್​ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ ಆದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ

ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ಗೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಮುಗ್ಧ ಮಲ್ಲಮ್ಮ!

30 ವರ್ಷದವರು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ದೊರವಿರಲು ಸಾಧ್ಯ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ

ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ - ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಈ ದೇಗುಲದ ಅರ್ಚಕರು: ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.