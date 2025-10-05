ETV Bharat / international

'ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು': ಗಾಜಾ ಫ್ಲೋಟಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಅಳಲು

ಇಸ್ರೇಲ್ ನಮ್ಮ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವ ಎಂದು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಇಲಿಯಾ ಬಾಲ್ಕಿಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

This handout picture released by the Israeli Foreign Ministry shows Swedish climate activist Greta Thunberg (C) and Brazilian activist Thiago Avila (R), along with other activists, after the Israeli navy intercepted the Global Sumud Flotilla carrying humanitarian aid to Gaza on October 1, 2025.
ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಹವಾಮಾನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಗ್ರೆಟಾ ಥನ್‌ಬರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಥಿಯಾಗೊ ಅವಿಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ. (AFP)
Published : October 5, 2025 at 11:57 AM IST

ಇಸ್ತಾನ್‌ಬುಲ್ : ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೈನಿಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಮೃಗಗಳಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಿಂದ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಇಸ್ತಾನ್‌ಬುಲ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ಗಾಜಾಗೆ ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ನೀಡಲು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸುಮುದ್ ಫ್ಲೋಟಿಲ್ಲಾವು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇವರ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ತಡೆದವು. ಶುಕ್ರವಾರ ಅಲ್ಲಿನ ಸೇನೆ ಸುಮಾರು 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ 13 ದೇಶಗಳ 137 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶನಿವಾರ ಇಸ್ತಾನ್‌ಬುಲ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪೈಕಿ 36 ಟರ್ಕಿಶ್ ಪ್ರಜೆಗಳು ಇದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಇಟಲಿಯ ಲೊಂಬಾರ್ಡಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಪಾವೊಲೊ ರೊಮಾನೋ (29) ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಹಡಗುಗಳು ತಡೆದವು, ಕೆಲವು ದೋಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜಲಫಿರಂಗಿಯ ದಾಳಿಯೂ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಭಾರಿ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಸೈನಿಕರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ದಡಕ್ಕೆ ತಂದರು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನಮಗೆ ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು : 'ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಮುಖವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಸುಮಾರು 45 ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಫ್ಲೋಟಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಹವಾಮಾನ ಪ್ರಚಾರಕಿ ಗ್ರೇಟಾ ಥನ್‌ಬರ್ಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದರು. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು' ಎಂದು ರೊಮಾನೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಡಿಯಲು ನೀರನ್ನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ: 'ಆದರೆ, ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿದ್ದೆವು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಹೊರಗೆ ಬಿಡದೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಮಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೈನಿಕರು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಜೈಲಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೂಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವರಿಗೆ ಔಷಧವನ್ನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ: ಮಲೇಷ್ಯಾದ 28 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಇಲಿಯಾ ಬಾಲ್ಕಿಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೈನಿಕರು ನಮ್ಮ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ತಡೆದದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವ. ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೋಳ ಹಾಕಲಾಯಿತು (ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿತ್ತು) ನಮಗೆ ನಡೆಯಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮುಖ ಮಾಡಿಸಿ ಮಲಗಿಸಲಾಯಿತು, ಕುಡಿಯಲು ನೀರನ್ನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಔಷಧವನ್ನೂ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯಿತು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

