ಟ್ರಂಪ್ H-1B ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲು: ಆದೇಶ ತಡೆಗೆ ಮನವಿ
ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳವು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೇಮಕಾತಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದ್ದು, ಇದು ದೇಶದ ಮೇಲೂ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : October 4, 2025 at 12:52 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: H-1B ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೊಸ ಶುಲ್ಕ 100,000 ಡಾಲರ್ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗುಂಪು ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ಧಮೆ ಹೂಡಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದ ಅಮೆರಿಕದ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ, H-1B ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ವೀಸಾವು ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ವಿಶೇಷ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಜಸ್ಟೀಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಕೊಲ್ಯಾಬೊರೇಟಿವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಾದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ, ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಾಣದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಚರ್ಚುಗಳು ಪಾದ್ರಿಗಳನ್ನು, ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು, ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ನಾವೀನ್ಯಕಾರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಜಸ್ಟೀಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ವಾದಿಸಿದೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ- ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಇಂಟರ್ನ್ಗಳು ಮತ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸೇವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಗಳು H-1B ವೀಸಾವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳವು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದೆ.
H-1B ವೀಸಾದ ಮೇಲಿನ ಟ್ರಂಪ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವೀನ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಾಡ್ ವುಲ್ಫ್ಸನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ನಿರುತ್ಸಾಹ ಮೂಡಿಸಲಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕನ್ನನಿಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 19ರಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಇರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅವರ ಸೇವೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದೆ. ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದರೆ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತುಂಬಾ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಸ್ಟೀಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಸ್ಥಾಪಕಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕರೆನ್ ಟಮ್ಲಿನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
