ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿಗೇರು ಇಶಿಬಾ ರಾಜೀನಾಮೆ
ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿಗೇರು ಇಶಿಬಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಹುದ್ದೆ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 8, 2025 at 7:22 AM IST|
Updated : September 8, 2025 at 7:29 AM IST
ಟೋಕಿಯೋ(ಜಪಾನ್): ಜಪಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ಜುಲೈ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸೋಲು ಕಂಡ ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿಗೇರು ಇಶಿಬಾ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ತಾವು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಇಶಿಬಾ, ತಾವು ಲಿಬರಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ (ಎಲ್ ಡಿಪಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಎಲ್ ಡಿಪಿ ಮತ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನವೇ ಅವರು ಸ್ಥಾನ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದರೊಳಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಸೋಲುಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಇಶಿಬಾ ಅವರ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆ ಅಲುಗಾಡತೊಡಗಿತ್ತು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ, ಅಸಮಾಧಾನವಿತ್ತು. ಇದರ ನಡುವೆ ಅವರ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷವು ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡೂ ಸದನಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಇಶಿಬಾ, ಇಂದು ನಾನು ಲಿಬರಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
本日、自由民主党総裁の職を辞することといたしました。 pic.twitter.com/eu87u3ovsz— 石破茂 (@shigeruishiba) September 7, 2025
ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಿಸಲು ಇಶಿಬಾ ಬಯಸಿದ್ದರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಇಳಿಸಲು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನೂ ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಬಲಪಂಥೀಯ ನಾಯಕರು ಇಶಿಬಾ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೇ ಎಲ್ ಡಿಪಿ ಹಲವು ರಾಜಕೀಯ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹ ಹಗರಣಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಲುಕಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆಗಿನ ಸುಂಕ ಒಪ್ಪಂದ ಮುಳುವಾಯಿತೇ?: ಜಪಾನ್ ಸುಂಕ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಇಶಿಬಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಶಿಬಾ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಯಾರು?: ಇಶಿಬಾ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಯಾರು ಎಂಬುದರತ್ತ ಇದೀಗ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವದ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಶಿಬಾ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತಿದ್ದ ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞ ಸನೇ ತಕೈಚಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಜಪಾನ್ನ ದರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು ಹಾಗು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತರಣಾ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಗಳ ಪರ ಇರುವವರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಶಿಂಜಿರೊ ಕೊಯಿಜುಮಿ ಅವರದು. ಇವರು ಜಪಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜುನಿಚಿರೊ ಕೊಯಿಜುಮಿ ಅವರ ಪುತ್ರ.
ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯವರೆಗೆ ಇಶಿಬಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ರಂಪ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಲಹೆಗಾರ ಪೀಟರ್ ನವರೊ ಆಕ್ರೋಶ