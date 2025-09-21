ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಣಭೀಕರ ದಾಳಿ: ಒಂದೇ ದಿನ 91 ಜನರು ಸಾವು
ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಒಂದೇ ದಿನ 91 ಜನರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 21, 2025 at 5:53 PM IST
ಗಾಜಾ ನಗರ: ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಾಜಾದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ನಡೆದ ಹೊಸ ವಾಯು ಮತ್ತು ಪದಾತಿದಳದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 91 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರ ಪೈಕಿ ಖ್ಯಾತ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಗಾಜಾ ತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ವಸತಿ ನಿವಾಸಗಳು, ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳು, ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಶಿಬಿರಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಜಾ ನಗರದಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ನಾಗರಿಕರ ಟ್ರಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ಶನಿವಾರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಭೀಕರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 76 ನಾಗರಿಕರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ವೈದ್ಯನ ಕುಟುಂಬ ಬಲಿ: ಗಾಜಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಲ್-ಶಿಫಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ, ವೈದ್ಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬು ಸಲ್ಮಿಯಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಹೋದರ, ಅತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರರು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರನ್ನು ನಗರ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸಲು ಹಾಕಿದ ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಇದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ನಗರದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರಕ್ ನಾಶ: ಸತತ ದಾಳಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಜಾ ನಗರವನ್ನು ತೊರೆದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರಕ್ ಮೇಲೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ವರು ನಾಗರಿಕರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿ ಹೇಳಿವೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆಗಳು ಸ್ಫೋಟಕ ತುಂಬಿದ ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಪಾರ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅವು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಾಗ ಭೂಕಂಪದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅನೇಕ ಗಾಯಗೊಂಡ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಯನ್ ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ಗಾಜಾ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪೈಕಿ 4,50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ಸೇನೆ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ ಜಜೀರಾ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆಶ್ರಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪರದಾಟ: ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಯರು ಈಗ ಆಶ್ರಯಕ್ಕಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟೆಂಟ್ಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಜನರು ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್ ಅಥವಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಯರಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ.
ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೈಕೈಲ್ ಫೋಟಿಯಾದಿಸ್ ಅವರ ತಿಳಿಸುವಂತೆ, ಅಲ್ ಮವಾಸಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೀವ್ರ ಭೀಕರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಲು ಜಾಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೀನಾಯವಾಗಿದೆ. ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿ ಮರಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರರಿಂದ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ: ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿರುವ 48 ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಗಾಜಾ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ನ ನಿರಂತರ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೂ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಹಮಾಸ್ನ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಯಾದ ಅಲ್-ಖಾಸಮ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್ ಶನಿವಾರ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ವಿದಾಯ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಟೆಲ್ ಅವಿವ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಹಮಾಸ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
