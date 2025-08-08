ಟೆಲ್ ಅವೀವ್, ಇಸ್ರೇಲ್: ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಮಾಸ್ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್, ಗಾಜಾ ನಗರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಗಾಜಾ ನಗರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಭದ್ರತಾ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಕಚೇರಿ ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಹಮಾಸ್ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದೇ ಮೊದಲ ಗುರಿ!: ಹಮಾಸ್ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಗಾಜಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಗುರುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಜಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸ್ನೇಹಪರ ಅರಬ್ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಗಾಜಾ ನಗರದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಐಡಿಎಫ್ನ ಉಲ್ಬಣವು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 20 ಇಸ್ರೇಲಿ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು?: ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಾಜಾವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಜೆರುಸಲೆಮ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ದೇಶದ ಮಾಜಿ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಗಾಜಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೊಳೆಗೇರಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಸಶಸ್ತ್ರ ದಾಳಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಜನರು ತಿನ್ನಲು ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿರ್ಧಾರವು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?: ಗಾಜಾವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ, ನಾವು ಹಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಗಾಜಾದ ಜನರನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಜಾವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ನೆತನ್ಯಾಹು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಜಾವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅರಬ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ!: ನೆತನ್ಯಾಹು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ದೇಶದ ಮಿಲಿಟರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಇಯಾಲ್ ಜಮೀರ್ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ . ಗಾಜಾವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ . ಇದು ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
