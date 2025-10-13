7 ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರರು; ಇಸ್ರೇಲ್ನತ್ತ ಆಗಮನ
ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿದ್ದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 7 ಮಂದಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನತ್ತ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
October 13, 2025
ಟೆಲ್ ಅವಿವ್: ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಾಜಾದ ಹಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆಗಳ ನಡುವಣ ಯುದ್ಧವು ಶಾಂತಿ ಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, 7 ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕರೆತರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರರು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 7 ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳು ಗಾಜಾ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
They’re coming home. 💛 pic.twitter.com/HsjiXrvIDP— Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2025
ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2023 ರಂದು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ 47 ಇಸ್ರೇಲಿಗರನ್ನು ಈವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ 250 ಕೈದಿಗಳು ಮತ್ತು 1700 ಗಾಜಾ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಹಮಾಸ್, 2014 ರ ಗಾಜಾ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯೋಧರ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹಮಾಸ್ನ ಸಶಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗವು ಸೋಮವಾರ 20 ಹೆಸರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಏಳು ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಗಾಜಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.
ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ: ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತಿಳಿದು ರಾಜಧಾನಿ ಟೆಲ್ ಅವಿವ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿಗರು ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೊತೆ ಬೃಹತ್ ಜನಸಮೂಹ ಸೇರಿದೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿಯ ವಕ್ತಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ 20 ಜೀವಂತ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಮ್ಮ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳು ಗಾಜಾದಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಣ ಪಡೆದ ನಂತರ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಮಾನವೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಗಾಜಾ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಮೊದಲ ಹಂತಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಹಮಾಸ್ ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ( ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9) ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.
ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಕದನ ವಿರಾಮ ಮತ್ತು ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೈದಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 2023ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಹಮಾಸ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ಗಾಜಾಗೆ ಸಹಾಯದ ಮಾಡುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ.
ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಬಂಡುಕೋರರ ಗುಂಪು ಹಮಾಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಈಜಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 20 ಅಂಶಗಳ ಶಾಂತಿ ಯೋಜನೆಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಮಾಸ್ ಈಗ ಇಸ್ರೇಲ್ನ 7 ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.