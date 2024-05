ETV Bharat / international

ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪತನ; ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೈಸಿ ಸೇರಿ 9 ಮಂದಿ ದುರ್ಮರಣ - Iran President helicopter crash

By PTI Published : May 20, 2024, 9:53 AM IST | Updated : May 20, 2024, 10:19 AM IST

ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೈಸಿ ( AP Photo )

Last Updated : May 20, 2024, 10:19 AM IST