ಢಾಕಾ,ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ ಅಸೀಫ್ ನಜ್ರುಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರವೂ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸರ್ಕಾರಿ ಚಾಲಿತ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ದೇಶದ ಚುನಾವಣೆ ಕುರಿತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೇ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದವು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿರುವ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ ನಜ್ರುಲ್, ಈ ರೀತಿ ಚುನಾವಣೆ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವುದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನೀವೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿರುವಂತೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಇಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಯದ ಕುರಿತು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವ ಅಂತಿಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿದೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದರು. ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳು ತಪ್ಪದೇ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಡಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂನಸ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ನಜ್ರುಲ್, ಅವರು ಜಾಗತಿಕ ಗೌರವದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಬದ್ಧತೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಡ. ಚುನಾವಣೆಯು ಘೋಷಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಯೂನಸ್, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು.
ಈ ಚುನಾವಣೆಯು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ 13ನೇ ಸಂಸದೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈ ವಾರದೊಳಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸತ್ಯಜಿತ್ ರೇ ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆ ನೆಲಸಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ: ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಭಾರತ ಸೂಚನೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆಗೆ ಜಮಾತ್ - ಇ - ಇಸ್ಲಾಮಿ ಗೈರು: ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು