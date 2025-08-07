ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್(ಯುಎಸ್ಎ): ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಚೀನಾದ ಸಮೀಪವೇ ಇದೆ. ಚೀನಾ ಬಳಿಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೈಲ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ದೇಶ ಭಾರತ. ಹೀಗಾಗಿ, ಭಾರತ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದ್ವಿತೀಯ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಧವಾರ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಕಾರಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಇತರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಸುಂಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ, ಇದು ಆಗಸ್ಟ್ 7ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಬುಧವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, 21 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 27ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವಿಕೆ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್, "ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟರೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಕುರಿತು ಮುಂದೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು" ಎಂದರು.
ಚೀನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ದೇಶಗಳೂ ಕೂಡ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವಿಧಿಸಿರುವ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆಯಷ್ಟೇ, ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ಭಾರತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದ್ವಿತೀಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಚೀನಾಗೆ ಶೇ 30, ಟರ್ಕಿಗೆ ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಹಾಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚವರಿ ದಂಡವಾಗಿ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಚೀನಾ ಮೇಲೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇತರೆ ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧವೂ ಇಂಥ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಕೂಡಾ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಘೋಷಣೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಶ್ವೇತ ಭವನದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ.ವ್ಯಾನ್ಸ್, ಆ್ಯಪಲ್ ಸಿಇಒ ಟಿಮ್ ಕುಕ್, ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೊವಾರ್ಡ್ ಲುಟ್ನಿಕ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಟೆಕ್ ದಿಗ್ಗಜ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 600 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
