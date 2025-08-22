ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ, ಅಮೆರಿಕ: ಶ್ವೇತಭವನದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಲಹೆಗಾರ ಪೀಟರ್ ನವರೊ, ಭಾರತವು ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನವದೆಹಲಿಯು ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ "ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ಗೆ ಲಾಂಡ್ರೋಮ್ಯಾಟ್" ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವರೊ ಭಾರತದ ನಾಯಕತ್ವದ ಹೊಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತಿಯ ಹಾದಿ ನವದೆಹಲಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಖರೀದಿ ನೀತಿಯು ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಭಾರತವು ವಹಿವಾಟುಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋದಿ ಹೊಗಳುವ ಮೂಲಕ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ: ರಕ್ತಪಾತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಭಾರತ ಗುರುತಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಯೋಜನೆ. ಇದು ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ಗೆ ಲಾಂಡ್ರೋಮೆಟ್. ನಾನು ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೋದಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ, ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಭಾರತ, ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ನೀವು ಈಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಲಹೆಗಾರ ನವರೋ ತಮ್ಮ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ .
ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದ ನಿಕ್ಕಿ ಹ್ಯಾಲಿ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಜಿ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿ ನಿಕ್ಕಿ ಹ್ಯಾಲಿ ಚೀನಾದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪಾಲುದಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಶ್ವೇತಭವನದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಲಹೆಗಾರರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ವೀಕ್ನಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ - ಭಾರತ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ 25 ವರ್ಷಗಳ ಆವೇಗವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವುದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವಿಪತ್ತು ಎಂದು ನಿಕ್ಕಿ ಹ್ಯಾಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ವೈಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಭಾರತ ಎಂದು ಹ್ಯಾಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ರಮ ಟೀಕಿಸಿದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಜೆಫ್ರಿ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್: ಇದಲ್ಲದೇ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಅಮೆರಿಕದ ಆಡಳಿತದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಜೆಫ್ರಿ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಸ್ವಯಂ - ವಿನಾಶಕಾರಿ ಎಂದು ಜರಿದಿದ್ದರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ತಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜೆಫ್ರಿ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್, ಈ ಸುಂಕಗಳು ಅಮೆರಿಕ - ಭಾರತ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಸುಂಕಗಳು ತಂತ್ರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮೂರ್ಖತನದ ನಡೆ ಎಂದು ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ದೇಶಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಮಧ್ಯಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಭರವಸೆಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಟ್ರಂಪ್ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ 25 ಪ್ರತಿಶತ ಸುಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು 25 ಪ್ರತಿಶತ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದರು, ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಒಟ್ಟು 50 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಗಿರುವ ರೋಮನ್ ಬಾಬುಷ್ಕಿನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅಲಾಸ್ಕಾದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಂತರ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವು ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದರು.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ ತೈಲದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ: ನವರೋ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನವರೊ ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಆಕ್ರಮಣದ ಮೊದಲು, ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತನ್ನ ತೈಲದ ಶೇ 1ರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅದು ಸುಮಾರು ಶೇ 35-40ರಷ್ಟನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಭಾರತವು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಶೇ 0 ದಿಂದ 35 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೋ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಬೇಕು ಎಂಬ ವಾದವು ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರರು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಗ್ಗದ ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅವರು ಯುರೋಪ್, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆ ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಶೇ 50 ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ನವರೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಸುಂಕ ದರವು ಶೇ 25 ಪರಸ್ಪರ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇ 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕದೊಂದಿಗೆ ಬೇಸ್ಲೈನ್ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದೇವೆ:ಶ್ವೇತಭವನದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಲಹೆಗಾರ: ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವರು ನಮಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಹಣವನ್ನು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅತ್ತ ರಷ್ಯನ್ನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಇದೇ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕನ್ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನವರೊ ಹೇಳಿದರು.
