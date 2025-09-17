ETV Bharat / international

ರಷ್ಯಾ-ಬೆಲಾರಸ್​ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಇರಾನ್​ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾಗಿ

ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಬೆಲಾರಸ್​ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಇರಾನ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಯೋಧರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

MILITARY DRILLS
ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಬೆಲಾರಸ್​ ನಡುವಿನ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸದ ಕ್ಷಣ (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 17, 2025 at 6:34 PM IST

ಮಾಸ್ಕೋ(ರಷ್ಯಾ): ಬೆಲಾರಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ರಷ್ಯಾ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜಪಾಡ್ (ಪಶ್ಚಿಮ) ಜಂಟಿ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ನ್ಯಾಟೋ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಬಳಿ ನಡೆಯಿತು.

ಈ ಹಿಂದೆ ಬೆಲಾರಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಭಾರತ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಇರಾನ್​, ಬುರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೊ, ಕಾಂಗೋ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಯ ಯೋಧರೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಷ್ಯಾ-ಬೆಲಾರಸ್ ಜಂಟಿ ಕವಾಯತು ಎಂದು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ನ್ಯಾಟೋ ಅಲ್ಲದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿವೆ.

ಸೇನಾ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಪುಟಿನ್​ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ನಾವು ಜಪಾಡ್- 2025ರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅಭ್ಯಾಸವು ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೂನಿಯನ್​ ಸ್ಟೇಟ್​ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಕವಾಯತು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪೋಲೆಂಡ್​ ಪ್ರಧಾನಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟಸ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ದೇಶಧ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಸುವಾಲ್ಕಿ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ಈ ಕವಾಯತುಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲಾರಸ್ ಗಡಿಯ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾನುವಾರ ಬ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಸೂಪರ್ಸಾನಿಕ್ ನೌಕಾ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿರುವುದಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಹೇಳಿದೆ. ಜಪಾಡ್ ಸಮರಭ್ಯಾಸದ ವೇಳೆ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಯೋ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬೆಲಾರಸ್​ ಸೈನ್ಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ರಷ್ಯಾವು ಉಕ್ರೇನ್‌ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಸಾರುವ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ನಡೆದ ಜಪಾಡ್‌ನ 2021ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರು ಸಮರಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಕಳೆದ ವಾರ ಪೋಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಹಾರಿ ಬಂದು ಅನಾಹುತ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಜಪಾಡ್ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸವು ನ್ಯಾಟೋದ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿವೆ. ಇದು ಪೋಲೆಂಡ್​ ಮತ್ತ ಬೆಲಾರಸ್​​ ಸಂಧಿಸುವ ಗಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು.

