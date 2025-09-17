ರಷ್ಯಾ-ಬೆಲಾರಸ್ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಇರಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾಗಿ
ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಬೆಲಾರಸ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಇರಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಯೋಧರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 17, 2025 at 6:34 PM IST
ಮಾಸ್ಕೋ(ರಷ್ಯಾ): ಬೆಲಾರಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ರಷ್ಯಾ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜಪಾಡ್ (ಪಶ್ಚಿಮ) ಜಂಟಿ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ನ್ಯಾಟೋ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಬಳಿ ನಡೆಯಿತು.
ಈ ಹಿಂದೆ ಬೆಲಾರಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಭಾರತ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಇರಾನ್, ಬುರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೊ, ಕಾಂಗೋ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಯ ಯೋಧರೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಷ್ಯಾ-ಬೆಲಾರಸ್ ಜಂಟಿ ಕವಾಯತು ಎಂದು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ನ್ಯಾಟೋ ಅಲ್ಲದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿವೆ.
ಸೇನಾ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಪುಟಿನ್ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ನಾವು ಜಪಾಡ್- 2025ರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅಭ್ಯಾಸವು ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೂನಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಕವಾಯತು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಲೆಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟಸ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ದೇಶಧ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಸುವಾಲ್ಕಿ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ಈ ಕವಾಯತುಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲಾರಸ್ ಗಡಿಯ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾನುವಾರ ಬ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಸೂಪರ್ಸಾನಿಕ್ ನೌಕಾ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿರುವುದಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಹೇಳಿದೆ. ಜಪಾಡ್ ಸಮರಭ್ಯಾಸದ ವೇಳೆ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಯೋ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬೆಲಾರಸ್ ಸೈನ್ಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರಷ್ಯಾವು ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಸಾರುವ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ನಡೆದ ಜಪಾಡ್ನ 2021ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರು ಸಮರಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಕಳೆದ ವಾರ ಪೋಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಹಾರಿ ಬಂದು ಅನಾಹುತ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಜಪಾಡ್ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸವು ನ್ಯಾಟೋದ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿವೆ. ಇದು ಪೋಲೆಂಡ್ ಮತ್ತ ಬೆಲಾರಸ್ ಸಂಧಿಸುವ ಗಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಧ್ಯಸ್ತಿಕೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು : ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ $15 ಬಿಲಿಯನ್ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡುವೆ: ಟ್ರಂಪ್