ಕಠ್ಮಂಡು(ನೇಪಾಳ): ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾವು ಲಿಪುಲೇಖ್ ಬಳಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. ಇದೇ ಒಪ್ಪಂದ ಇದೀಗ ನೇಪಾಳದ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದು, ನೇಪಾಳದ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದಿದೆ.
ನೇಪಾಳದ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ: ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ನೇಪಾಳದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಲಿಪುಲೇಖ್ ಪಾಸ್ನ್ನು ನೇಪಾಳ ತನ್ನ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕಾರಣ, ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ನೇಪಾಳ, ಭಾರತ, ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಗಡಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ನೇಪಾಳಿ ಸಂಸದನಿಂದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ: ನೇಪಾಳದ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ನೇಪಾಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಂಸದ ಗಗನ್ ಥಾಪಾ, "ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾವು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಒಪ್ಪಂದ ಅಸಮ್ಮತ ಹಾಗೂ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ: ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ಗಗನ್ ಥಾಪಾ , "ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ನೆರೆಹೊರೆ ದೇಶಗಳಾದ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ದೇವೆ, ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ 2 ಗಡಿ ದೇಶಗಳ ವರ್ತನೆಗೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮ್ಮತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ" ಎಂದು ನಿರ್ಭಿಡೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದರು.
ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ವಿರೋಧ: ಇನ್ನು ನೇಪಾಳ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಪಿಎನ್ - ಯುಎಂಎಲ್ನ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ ಮಹೇಶ್ ಬರ್ತೌಲಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, "ದೇಶಗಳು ಭೂಗೋಳ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದು ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ, ಪ್ರತಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಪಾಳದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ ಭಾರತ: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಲಿಪುಲೇಖ್ ಪಾಸ್ ಮೇಲಿನ ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಗತಿ ಹಾಗೂ ಪುರಾವೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ. ಹಾಗೇ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ನೇಪಾಳದೊಂದಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾತುಕತೆ ಹಾಗೂ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಲು ಭಾರತವು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರು ಲಿಪುಲೇಖ್ ಪಾಸ್ ಮೂಲಕ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ 1954ರಿಂದಲೂ ಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್ನಿಂದಾಗಿ ಅದು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು ಎಂದು ಸ್ಫಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ - ಭಾರತ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಚೀನಾ ಸಹಿ: ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ವಾಂಗ್ ಯಿ ಅವರ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಜತೆ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಲಿಪುಲೇಖ್ ಪಾಸ್ ಮೂಲಕ ಲಿಪುಲೇಖ್ ಪಾಸ್, ಶಿಪ್ಕಿ ಲಾ ಪಾಸ್, ನಾಥು ಲಾ ಪಾಸ್ ಮೂಲಕ ಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಲಿಪುಲೇಖ್ ಪಾಸ್ ನೇಪಾಳದ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿ ಲಿಂಪಿಯಾಧುರಾದಿಂದ 56 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಇದೆ.
